Расследование дела 41-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено. Следственный комитет сообщил о том, что им собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, 17 апреля 2022 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в Ленинском районе города Новосибирска, в одной из социальных сетей опубликовал сообщения и комментарии, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран оси. При этом мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети.

Это действие было квалифицировано как преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одним резонансным делом по схожей теме можно назвать историю с колонкой журналиста Андрея Позднякова, в которой он раскритиковал форму празднования 9 мая, в связи с чем Следком начал доследственную проверку на предмет нарушения ст. 354.1 УК РФ. Однако дело так и не было возбуждено: лингвистическая экспертиза не нашла в тексте нарушений закона.