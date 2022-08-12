В Республике Тыва назначен и.о. вице-премьера правительства региона

В Республике Тыва назначили нового и.о. зампредседателя правительства по экономическим вопросам. Им стал Владимир Донских, ранее занимавший пост советника главы республики.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва назначен экс-советник главы региона Владимир Донских. Как сообщает пресс-центр правительства республики, он занял пост и. о. вице-премьера правительства региона по экономическим вопросам указом главы Республики Тыва.

«И.о. нового зампреда будет курировать экономическое направление работы правительства, в первую очередь разработку и реализацию крупных инвестиционных проектов», — указано в сообщении.

Отмечается, что ранее пост и.о. заместителя председателя правительства региона занимал Менги Кара-оол. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Владимир Донских родился в 1968 году, с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальностям «правоведение», затем – «финансы и кредит». Чиновник работал в различных организациях финансово-экономического сектора. В апреле 2022 года Донских был назначен на должность советника главы Республики Тыва.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Новосибирской области ушел в отставку руководитель прокуратуры региона Яков Хорошев. Он занимал пост главы ведомства с 2019 года.