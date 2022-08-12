Сильный ветер, град и грозы придут в Новосибирскую область

Шквалистый ветер до 27 метров в секунду, град и грозы накроют в ближайшие выходные Новосибирскую область.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на территории Новосибирской области. По данным синоптиков, в ближайшие выходные в отдельных районах области прогнозируются сильные ливни, град и грозы.

«В период 13-14.08 местами ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, при грозах шквалы 25-27 м/с», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ночь 13 августа в Новосибирской области температура воздуха составит +10..,+15 градусов, преимущественно без осадков, по западу местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +25…+30, по западу до +19…+24 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные дожди, ливни и град.

Ветер западный, его скорость днем составит 5-10 м/с., местами порывы до 20, при грозах шквалы ветра до 25-27 метров в секунду.

В ночь с 13 на 14 августа в регионе столбик термометра опустится до отметки +11…+16 градусов, днем температура воздуха составит 19…24 градуса тепла. По сообщению синоптиков, в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах также ожидаются местами ливни и град.

Ветер сменит направление на северо-западное, ночью 4-9, местами порывы до 15 метров в секунду, при грозах шквалистый ветер до 18 м/c., днем — 7-12, местами порывы до 20, при грозах прогнозируются шквалы 25-27 метров в секунду.

Отметим, в начале недели в Новосибирской области ожидается похолодание. Ночная температура воздуха 15 августа составит +7…+12 градусов, днем прогнозируется потепление до +17…+22 градусов. Ночью 16 августа столбик термометра опустится до 5…10 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.