Накануне Дня строителя «Континент Сибирь» побеседовал с исполняющим обязанности министра строительства Новосибирской области АЛЕКСЕЕМ КОЛМАКОВЫМ. Разговор шел о ситуации в строительной отрасли региона, о новых проектах, а также о задачах, которые сегодня стоят перед региональным министерством.

– Алексей Викторович, с какими результатами подошла отрасль региона к Дню строителя? Последние годы были для строителей чередой проверок на прочность: переход на проектное финансирование, сложности, связанные с пандемией, рост цен на строительные материалы, в этом году начались ограничения, связанные с санкциями. Как это повлияло на отрасль?

– Строительная отрасль продолжает оставаться одним из локомотивов экономики. Надеюсь, что и в дальнейшем будет оставаться, поскольку будем строить новые жилые дома, дворцы спорта, культуры, объекты медицины, будем реконструировать, будем развивать застроенные территории. Жизнь продолжается, людям нужны новые квартиры, школы, поликлиники – значит, будем строить.

Строители привыкли, что начиная с конца советского периода, каждый год приносит нам новые испытания. Но мы с честью из них выходим. И этот год – не исключение, станем сильнее, опытнее, и все задачи будут решены. Так, проектное финансирование стало хорошим инструментом для строителей, которые поняли, что стабильное кредитование приводит к результату без срыва строительства объектов. Консолидация сил, денежных и строительных ресурсов, позволила добиться серьезных результатов. В прошлом году мы построили 2 миллиона квадратных метров жилья. И в этом продолжаем уверенно вводить дома в эксплуатацию.

За первое полугодие в Новосибирской области введено рекордное количество квадратных метров жилья – один миллион 124 тысячи. Это больше, чем в предыдущие годы.

– Одно время говорили, что, может быть, и не нужно так много строить. Что на рынке будет переизбыток квадратных метров. Это действительно так?

– Если люди покупают квартиры – это говорит о том, что они нужны. Не надо забывать, что в Новосибирской области очень большой ветхий и аварийный фонд. Люди улучшают свои жилищные условия, переезжают из «хрущевок» в новые комфортные дома. Поэтому 2 миллиона – это хороший показатель, пусть стройка продолжается. И мы этот вектор развития области будем сопровождать.

– Как решаете проблему с подорожанием стройматериалов?

– Мы в этом вопросе работаем в тесной связке с правительством РФ. Удорожание материалов началось с прошлого года. А в начале этого года мы увидели беспрецедентные скачки цен на оборудование и материалы. Это приостановило некоторые проекты, особенно те, где требовались импортные комплектующие и установки, которые не все можно заменить даже сейчас. Приходится разрабатывать новые логистические цепочки, которые позволяют доставить оборудование потребителям. Например, при строительстве Многофункциональной ледовой арены мы столкнулись с тем, что лебедки производятся только в Англии, Франции и Германии.

– Даже в Китае не производят?

– Даже в Китае. Очень сильно ударило отсутствие насосов. Их производители из Дании и Германии прекратили поставки. Пришлось переформатировать логистику, искать российских поставщиков. Выяснилось, что есть завод в Омской области, изготавливающий достойные насосы. Он работал, но его продукция была не на слуху. Теперь, когда появились заказы, предприятие вышло на другой уровень. Это же очень важно. Это развивает не только стройку, но и промышленность.

В период с февраля по май мы занимались поставками материалов для стройки в ручном режиме: подключали министерство промышленности РФ, для того чтобы поставщики резко не поднимали цены на продукцию. Пришлось с некоторыми поставщиками даже переходить на повышенные тона, чтобы сдерживать их аппетиты. Потом ситуация с ценами нормализовалась.

Кроме того, правительство РФ, сконцентрировав информацию от регионов (мы тоже представили свои предложения), оперативно изменило действующее законодательство в сторону снижения административных барьеров. Это было очень своевременно. Ну а в мае закончилась рецессия. Основные ведущие строительные компании вышли из стадии осторожного наблюдения и перешли в стадию активного продолжения работы. Это был показательный фактор, что федеральное правительство нас слышит, видит и принимает необходимые меры.

– Какие меры поддержки строительной отрасли оказались самыми эффективными?

– Помните, в конце февраля ставка рефинансирования взлетела до 26%? Соответственно, проектное финансирование приостановилось. Был сразу же принят закон о том, что по начатым проектам ставка остается по тем же параметрам, которые были. А по новым снижена до 15%. Плюс продлили льготные ипотеки: дальневосточную, сельскую, семейную и так далее. Кроме того, начали действовать льготные ипотечные программы для IT-специалистов, ипотека на строительство ИЖС, в том числе при самостоятельном строительстве частного дома без привлечения профессиональных подрядчиков. Это помогло строителям не только продолжить начатые проекты, но и зайти в новые с высоко поднятой головой.

С начала года мы выдали 92 разрешения на строительство 138 жилых домов по области. Это показатель того, что отрасль жива. Мы продолжаем строить все социальные объекты, которые возводим по национальным проектам. Финансированием обеспечены в полном объеме. Это позволяет строительным организациям, которые работают с бюджетом, оставаться на плаву, получать заработную плату, кормить семьи.

– В последние годы остро стояла проблема нехватки кадров. Удается ее решить?

– Проблему кадров будем решать всегда. Потому что в период 90-х и начала 2000-х годов экономика потребления стала превалировать над разумом и логикой. Это очень скверный фактор, который сказался на том, что молодежь пошла в блогеры и другие сферы вместо того, чтобы заниматься созидательным трудом. И сейчас эту тенденцию быстро переломить не получится. У нас количество юристов на душу населения больше, чем каменщиков и представителей других рабочих профессий. А это неправильно.

– Говорят у нас и программистов больше, чем нужно.

– Программистов как раз не хватает. Потому что за этим будущим. Цифровая трансформация строительной отрасли неизбежна. Это позволит строить быстрее и качественнее.

– Может быть, дело в зарплате?

– Я считаю, что зарплаты в строительной отрасли достаточно неплохие. Квалифицированный каменщик получает порядка 150 тысяч рублей в месяц. Но опытных каменщиков так же, как и сварщиков, и бетонщиков, не много. Мы ждем молодых, пусть учатся профессии и идут к нам на стройку. Конечно, не сразу будет 150 тысяч, но под 70 – точно будет. Вообще, наступает время, когда России просто необходимо перейти к экономике созидания, а не потребления, и это самое правильное. Мы должны свое производство восстановить и свои кадры, за которые не только Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

(Сибстрин) отвечает, но и училища, и техникумы, выпускники которых должны идти на стройку.

– Масштабные инвестиционные проекты (МИПы) поставлены на паузу?

– Мы продолжаем программу МИПов. Пауза была, когда случилась проблема с проектным финансированием. Теперь заявки вновь поступают. Мы их рассматриваем и продолжаем восстанавливать права обманутых дольщиков.

Сегодня в процессе реализации находятся 38 МИПов, что позволит ликвидировать дефицит на достройку проблемных объектов на сумму порядка 2,3 миллиарда рублей. Это восстановит нарушенные права 3840 семей.

Также реализуем проекты комплексного развития территории (КРТ). Нам в Новосибирске еще работать и работать в этом направлении, так как в городе много частного сектора и ветхого аварийного жилья.

– Частный сектор же не вошел в закон о КРТ?

– В Новосибирской области вошел – мы имеем право по закону разработать свое законодательство. Поэтому мы будем работать по программе КРТ еще очень долго.

– Как я понимаю, первый такой комплексный план – это освоение территории поселка Клюквенный?

– Да. Поселок Клюквенный – пилотный проект. Это очень красивый и интересный для Новосибирской области проект. Его реализация позволит нам построить на территории порядка 200 га миллион квадратных метров жилья в единой концепции. Уже разработан мастер-план, в котором предусмотрены дороги, школы, детские сады, колледжи, высотные здания и здания средней этажности, индивидуальные жилые дома и коттеджи. Все продумано. Сейчас дело за нами. Мы получили возможность использования значительных средств из федерального бюджета на развитие инфраструктуры этой территории. Только в этом году вложим больше 3 миллиардов рублей, чтобы обеспечить эту площадку инженерными сетями – электричество, вода, тепло, ливневки. Все это будет построено, и затем по программе КРТ эти участки будут реализованы ведущим застройщикам для строительства объектов в единой концепции.

– То есть по условиям конкурса застройщики должны будут следовать мастер-плану?

– Конечно. Будет одна согласующая организация – АРЖС (Агентство регионального жилищного строительства), наша «дочка». АРЖС будет согласовывать внешний вид объектов и их размещение, чтобы все было в современном едином стиле.

– Торги уже намечены?

– Еще нет. Пока мы только осваиваем инженерно-техническое обеспечение. Пока эта площадка никому не интересна, поскольку сетей – ноль.

– Какие задачи вы ставите перед собой как главой министерства строительства?

– Самая главная задача – реализовать все национальные проекты, которые у нас начаты. Это объекты медицины, образования, спорта, их нужно завершить и ввести в эксплуатацию. Плюс сохранить темпы жилищного строительства на территории. Еще – чтобы появлялись новые интересные запоминающиеся проекты с так называемыми «фишечками». Конечно же, важно обеспечить, чтобы отрасль в регионе работала, как часы, чтобы строители получали достойную заработную плату. Чтобы Новосибирская область получила тот самый мультипликативный эффект, который способна развить строительная область. Все это концептуально прорабатывается и на уровне регионального минстроя, и на уровне мэрии Новосибирска.

– Вы курируете Новосибирск?

– Я бы сказал, курируем концептуально. Органы местного самоуправления по закону достаточно самостоятельны в принятии решений.

– Мой вопрос связан с тем, что в Новосибирске продолжается скандальная ситуация с Нижней Ельцовкой в Советском районе. Проект планировки территории утвердили, но жители недовольны. Пишут обращения во все инстанции.

– Мы сейчас проводим проверки, разбираемся.

– Насколько тормозит развитие Новосибирска общественная активность горожан?

– Всегда при решении любой задачи должен быть разумный компромисс. И граждане могут ошибаться, и отдельные представители власти могут предпринимать неверные шаги. Это все должно выправляться на стадии обсуждения. Не секрет, что есть лоббирование интересов, есть денежные вопросы, чтобы обеспечить нужное общественное мнение. Вот такого быть не должно. Это неправильно. Должно быть справедливое, честное обсуждение. И власть должна слышать народ, и народ должен слышать власть, тогда только получится.

– В области есть объекты, которые вызывают опасения, тревогу из-за возможности заморозки?

– Опасения вызывают те объекты, по которым подрядчики не умеют работать в бюджетной системе, но выходят на участие в конкурсе. И это становится видно сразу по темпам строительства. От таких будем избавляться – либо в законном порядке менять подрядчика, либо прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы он строил.

– На строительном комитете в Заксобрании депутаты предлагали создать черный список подрядчиков, которые выходят на конкурс, не имея за собой ни коллектива, ни техники, демпингуют и проваливают проект. Как вы к этой идее относитесь?

– В соответствии с 44-ФЗ можно внести в черный список любую организацию. Мы активно пользуемся этой нормой. Другое дело, что быстро это сделать сложно. Надо, чтобы подрядчик несколько раз подвел, чтобы было решение суда. А они меняют название и вновь приходят на конкурс. Поэтому живем в той ситуации, которая есть.

– Какой объект сейчас наиболее важный?

– Безусловно, это ЛДС. Несмотря на то, что международный чемпионат отменили, задачи, поставленные губернатором и правительством РФ, будут выполнены в любом случае. Мы не останавливаемся: прибыли на площадку хоккейные борта, кресла, завершаем отделочные работы и работы по благоустройству. Остались финишные моменты. Срок по контракту – декабрь этого года. И мы в него уложимся. То, что чемпионат перенесли, не страшно, проведем другой.

– Какие строительные компании Новосибирской области вы бы отметили?

– Хотел бы отметить первую 20-ку застройщиков, которые строят жилье, а также те компании, которые давно строят на территории Новосибирской области социальные объекты. Это «Бердский строительный трест» (БСТ, директор Александр Алексеевич Воронин), «РСУ-5» (директор Михаил Ильич Голубе), «Агросервис» (директор – Сергей Петрович Григорьев). Это старейшины строительной отрасли, которые вызывают огромное уважение. Их компании делают красивейшие объекты. Они организуют строительный процесс так, что залюбуешься. И самое главное – они дают нам возможность перенимать их опыт. Дай Бог им здоровья и дальнейших успехов!

Кроме того, хотел бы поблагодарить наши компании за отзывчивость. Когда нам нужна была дополнительная рабочая сила на ЛДС, чтобы ускорить строительные процессы, ведущие строительные компании откликнулись на нашу просьбу. Они выделили бригады для того, чтобы завершить значительную часть отделочных работ, среди них ГК «СМСС», ПСК «Армаком», «Вира-Строй», SKY Group, «БСТ». И до сих пор их сотрудники работают, помогают завершить в срок строительство ледовой арены.

Также подавляющее большинство строительных компаний Новосибирска откликнулись на помощь Донбассу. Хотел бы отметить Валерия Дмитриевича Червова, который без всяких просьб помогает нашей армии. Низкий поклон ему за это. Впрочем, многие подрядчики помогают своим участием – это и денежные средства, и медикаменты, и стройматериалы. В нашем подшефном Беловодском районе Луганской народной республики уже начаты работы по восстановлению.

– Вы поедете оценить фронт работ?

– Поеду. А фронт работ мы уже оценили. Военные действия в Беловодском районе закончились. Это преимущественно сельский район, сильно пострадала только одна деревня. В других населенных пунктах повреждения не очень серьезные. Будем восстанавливать объекты, надо запустить отопление, закрыть контуры зданий, помочь застеклить окна, восстановить крыши. Кроме того, мы будем участвовать в восстановлении Мариуполя. Там нам предстоит восстановить большой квартал из 18 жилых домов. Новосибирская область будет активно участвовать в восстановлении Донбасса.

– А строители поедут? Не побоятся?

– Поедут добровольцы. А когда первые пилотники будут осуществлены, тогда будет понимание, как ехать, и как там работать.

– Наш разговор идет накануне Дня Строителя. Что вы хотите пожелать нашим строителям?

– Каждый, кто хотя бы раз делал ремонт, брал в руки кисть или молоток, могут считать себя строителями. Поэтому День строителя, это такой же народный праздник, как Новый год. И празднуется он массово, широко и с удовольствием.

Хочу пожелать всем работникам строительной отрасли удачи, здоровья, достойной зарплаты, удовольствия и удовлетворения от собственного труда. Чтобы молодое поколение приходило на стройку и становились достойными продолжателями дела Воронина и Голубева, а в последствии и нашего. Чтобы Новосибирск и область процветали, украшались новыми красивыми зданиями, чтобы в них жили духовно богатые и обеспеченные люди!