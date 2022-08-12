В Новосибирске состоялось техническое открытие театра Афанасьева

В Новосибирске завершилась реконструкция новых помещений для городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Техническое открытие учреждения в стенах здания бывшего кинотеатра «Пионер» состоялось 12 августа.

Новые помещения для театра Афанасьева были реконструированы за счет средств федерального и регионального бюджетов. Театральное «новоселье» стало возможным благодаря целенаправленной работе по решению этой задачи правительством Новосибирской области и личному участию губернатора Андрея Травникова: мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура».

Техническое открытие театра 12 августа приурочено к празднованию Дня строителя. Отметим, изначально сдать здание планировалось в конце текущего года, однако подрядчик взял на себя обязательства завершить работы к сентябрю 2022 года.

В ходе мероприятия губернатор Новосибирской области оценил качество реконструкции, а также поблагодарил строителей – коллектив РСУ-5 – за высокий уровень проведенных работ со строгим соблюдением сроков. Кроме того, глава региона поблагодарил за работу над обновлением театра коллег из регионального правительства и мэрии Новосибирска.

«Для театра Афанасьева выбрано очень правильное место и помещение в центре города – очень удобное в плане доступности. Хочется пожелать, чтобы в Новосибирской области подобных проектов было больше. Чтобы не только количеством строительных объектов, но и уникальным качеством мы радовали новосибирцев. Качественный финиш работ над театром Афанасьева дает нам возможность и дальше участвовать в федеральных программах нацпроекта, поднимает имидж и авторитет региона при работе с федеральным центром. У нас будут новые масштабные проекты при поддержке федерального бюджета», — сказал Андрей Травников.

Отметим, по завершению реконструкции в здании театра площадью почти 3 тыс.кв.м. оборудован зрительный зал на 209 мест, вестибюль, гардероб, буфет и другое. Помещение учреждения сможет принимать до 70 тысяч зрителей в год.

Напомним, театр Афанасьева — второй театр региона, получивший средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус».

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников непосредственно участвовал в решении задачи реконструкции помещений для театра Афанасьева — он неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями федеральной власти.

Благодаря целенаправленной работе по решению этого вопроса областными властями и личному участию главы региона мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в нацпроект «Культура». Сметная стоимость составляет 630 млн рублей.

Отметим, что за предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развернуто множество масштабных строек, глава региона Андрей Травников лично контролирует ход работ. В их числе — новый ледовый дворец спорта, волейбольная арена «Локомотив», ЦКП СКИФ, кампус мирового уровня НГУ и другое.