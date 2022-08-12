Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляет с Днем строителя

«Континент Сибирь» публикует поздравление мэра Новосибирска Анатолия Локтя с Днем строителя.

– Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Наш город – самый крупный муниципалитет страны – рос, креп и мужал благодаря строителям-труженикам, представителям самой мирной и созидательной профессии.

Сегодня новосибирцы продолжают славные традиции своих предшественников – в стройиндустрии Новосибирска трудятся настоящие профессионалы, которым по плечу решение задач любой сложности. Они доказывают это своей ежедневной, бесперебойной работой. За сотнями тысяч квадратных метров новостроек, современных детских садов, школ, объектов соцкультбыта стоит доблестный труд новосибирских строителей. Вместе мы воплощали в жизнь большие и яркие проекты, делающие родной Новосибирск лучше и краше.

Яркий показатель поступательного развития строительной отрасли – ежегодный ввод в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Город растёт за счёт строительства жилых кварталов, в которых появляются новые учреждения образования, магазины, дороги, скверы. Совсем скоро будут сданы в эксплуатацию реконструированное здание театра Афанасьева, 14-я станция Новосибирского метрополитена «Спортивная». Здесь также частичка души новосибирских строителей!

Особые слова признательности – нашим ветеранам, внёсшим неоценимый вклад в становление и развитие строительного комплекса Сибири! От имени всех горожан я благодарю вас за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие города.

Мира, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия всем строителям Новосибирска!

С праздником!



Мэр Новосибирска – Города трудовой доблести

Анатолий Локоть