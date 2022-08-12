Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Однако в августе у некоторых прививочных пунктов в Новосибирске изменился график работы.

Так, пункт вакцинации на проспекте Дзержинского, 16 работает по средам с 13.00 до 15.00. По адресу Лазурная, 20/1 – в понедельник с 8.00 до 13.00, вторник – пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 14.00. По улице Александра Невского, 9 – с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 15.00.

На базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.

Информация предоставлена оперативным штабом мэрии города Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции. Полный список размещен на официальном сайте Новосибирска: адреса и расписание работы прививочных пунктов для взрослых можно найти здесь, а для детей здесь. Пункты вакцинации также можно посмотреть на карте, которая размещена на портале «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск». Оперативную информацию о размещении пунктов вакцинации и их работе можно узнать по телефонам: 112 и 122.

Записаться на вакцинацию можно:

по телефонам call-центров поликлиник;

на едином портале «Госуслуги»;

по телефону единой регистратуры 122.

Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.