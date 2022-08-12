Эксперты дали прогноз о политическом будущем лидеров КПРФ в Новосибирске и Хакасии, а также оценили перспективы объединения коммунистов со «Справедливой Россией».

11 августа директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Серебренников представили в пресс-центре ТАСС доклад «Левая повестка-2022 в России и в мире».

Олег Бондаренко в начале выступления назвал КПРФ главной в стране протестной политической силой, которая «осознала пагубность заигрываний» с несистемной оппозицией. Политолог считает ничтожной перспективу обсуждаемого в инфополе объединения КПРФ и партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» (СЗРП).

Для авторов доклада более ожидаемо формирование на базе СРЗП коалиции умеренных левых сил, включающей «Партию пенсионеров» и мелкие структуры социал-популизма. Для КПРФ же вероятен сценарий обновления лидерской верхушки.

В своей работе авторы говорят о «стабильном политическом будущем» лидера хакасских коммунистов, главы республики Хакасия Валентина Коновалова и первого секретаря новосибирского обкома КПРФ, мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Во время презентации доклада Олег Бондаренко упомянул, что неясно, когда стоит ждать возвращения Локтя на уровень федеральной повестки. При этом аналитик подчеркнул, что Локоть остаётся в списке потенциальных преемников нынешнего руководителя КПРФ Геннадия Зюганова.

Докладчики прогнозируют обновление российской политики после окончания специальной военной операции. Они считают, что «украинский вопрос» ускорит трансфер, в том числе, в руководстве КПРФ. В пассаже, посвящённом альтернативе нынешней партийной элите, фамилия Локтя фигурирует в списке возможных «компромиссных фигур».

Профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, рассуждая о будущем «левого» движения, сосредоточился на ситуации в «Справедливой России-Патриоты-За Правду». Упомянул о кризисе регионального партийного представительства, усомнился в вероятности громких побед СРЗП на ближайших выборах в сентябре. Среди региональных лидеров эксперт выделил депутата Госдумы Николая Новичкова (Кузбасс, Томская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Брянская область). В докладе его имя стоит в списке «восходящих звёзд партии».