Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

За семь месяцев текущего года отделения Сибирского Сбербанка заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилья на сумму более 34 млрд рублей. Лидером по объемам финансирования стал Новосибирск.

По данным пресс-службы Сибирского Сбербанка, сумма договоров с застройщиками на финансирование возведения жилой недвижимости в Новосибирске за семь месяцев 2022 года составила 11,5 млрд рублей. Средний чек по таким сделкам достигает около 370 млн рублей.

На втором месте Красноярск, где сумма договоров превысила 9,9 млрд рублей с наибольшим средним чеком среди всех регионов — 500 млн рублей.

«В преддверии Дня строителя хочу поздравить всех наших партнеров в этой отрасли с профессиональным праздником и хочу подчеркнуть наше продуктивное сотрудничество. Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов с использованием финансовых продуктов и инструментов нашей экосистемы», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости, действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта – от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время клиентами Сибирского банка являются 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Продолжается строительство четырехсот домов — после их сдачи жителям Сибири будут доступны более 3 млн кв.м. жилья. Существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходится на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов.