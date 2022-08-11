До 15 декабря текущего года Новосибирск получит семь новых дорожных машин для уборки улиц. Шесть из них поступит в ДЭУ № 1 и одна — в ДЭУ № 3. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами.

Как рассказал градоначальник, новые комбинированные дорожные машины, которые поступят в Новосибирск, – одни из лучших для обслуживания города. «Техника всесезонная, использовать ее можно и зимой, и летом для содержания дорог любой категории. Техника оснащена снегоочистителем, распределителем противогололедных материалов, щеткой и поливально-моечным оборудованием», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, глава города заверил журналистов, что обновление парка дорожно-коммунальной спецтехники и подвижного состава общественного транспорта – одно из приоритетных направлений развития дорожно-транспортной отрасли Новосибирска.

«Напомню, что плановая работа по обновлению подвижного состава городского общественного транспорта ведется на протяжении нескольких лет. Так, за два последних года в Новосибирск поступило 205 новых автобусов, последняя партия пришла в июле. Сейчас они готовятся к вводу в эксплуатацию, планируется, что к 1 сентября 50 новых машин выйдут на линии», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Результатом этой работы, по его словам, стало двукратное увеличение пассажиропотока на муниципальном наземном транспорте.

Одновременно продолжается обновление трамваев за счет совместного с Белоруссией предприятия «БКМ-Сибирь». В начале года на маршрутах работало 37 модернизированных трамваев, к концу года планируется добавить еще пять — три из них уже модернизировали, ещё два обновят до конца года.

Также в этом году была одобрена заявка на новые троллейбусы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В течение трех лет планируется получить 58 новых троллейбусов с автономным ходом (первые девять поступят в этом году, а заключительная партия ожидается в 2024 году).

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