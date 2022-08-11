В Красноярске глава стройфирмы пойдет под суд за многомиллионные махинации при подготовке к зимней Универсиаде

В Красноярском крае директор строительной фирмы предстанет перед суд по делу о многомиллионных финансовых махинациях. Главу компании обвинили в мошенничестве при ремонте домов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

В Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы. Его обвинили в совершении преступлений ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады руководитель компании заключил с Управлением капительного строительства и фондом капремонта многоквартирных домов на территории края договор на проведение ремонта фасадов зданий в центральной части Красноярска.

Отмечается, что по результатам работ на счет строительной фирмы было перечислено более 102 млн рублей, однако строительно-технические экспертизы установили, что стоимость фактически выполненных работ и работ по актам приемки существенно отличается. Полицейские выяснили, что глава подрядной организации похитил 47,5 млн рублей.

«Для придания правомерности преступно полученным средствам предприниматель совершил финансовые операции на сумму свыше 15 миллионов, маскируя их под денежные переводы сторонним организациям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в 2015 году руководитель фирмы заключил контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Духовное училище конца ХIХ века» за 7 млн рублей. Выяснилось, что подрядчик заключил договор с субподрядной организацией на выполнение работ. Полученные от заказчика средства глава фирмы перечислил не в полном объеме фактическому исполнителю. Сумма ущерба составила более 2,7 млн рублей.

«В настоящее время расследование окончено, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, ранее правоохранители возбудили уголовное дело в отношении компании «ФСК Регион», проводившей ремонт на площадке Универсиады-2019 в Красноярске. Организацию заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 млн руб.