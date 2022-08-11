В Новосибирской области приступили к созданию муралов на фасадах зданий в честь героев спецоперации на Донбассе. Размещение крупноформатных изображений будет проходить при софинансировании Фонда президентских грантов.

При поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои #Своих Не Бросаем» на фасадах зданий в Новосибирске и других городах региона появятся муралы в честь жителей региона, павших при защите Донбасса. «Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик жили под мирным небом. Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учетом предложений неравнодушных жителей региона», – цитирует слова заместителя министра региональной политики Новосибирской области Светланы Шибаевой пресс-служба правительства региона.

В субъектах Российской Федерации накоплен определенный опыт реализации военно-мемориальных мероприятий – на фасадах домов создаются изображения военнослужащих, награжденных государственными наградами. Улицам, площадям и скверам присваиваются имена погибших в ходе спецоперации, размещаются мемориальные доски на зданиях школ, где учились военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации и награжденные орденом Мужества, в их честь устанавливаются мемориально-значимые объекты. В планирование и реализацию таких мероприятий активно вовлекаются общественные организации, родственники военнослужащих, молодежь. «Областные власти продолжат поддержку данных мероприятий», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в начале августа мэру Новосибирска Анатолию Локтю пришлось лично извиняться за отказ муниципальных чиновников в установке мемориальной доски на фасаде школы погибшему бойцу в ходе спецоперации на Украине.