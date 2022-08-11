Одна из крупнейших торговых сетей Восточной Сибири – иркутская «Слата» – объявила о запуске представительств в Индии и Китае. По словам представителей компании, это должно поспособствовать наполнению и развитию ассортиментной матрицы ритейлера.

«Мы взяли сотрудников, которые работают в Индии и Китае и решают поставленные задачи на территории своих стран. Для нас это новая практика», – уточнили «Континенту Сибирь» в «Слате».

Напомним, что за последние три года «Слата» наращивала логистические мощности в регионе своего присутствия. На текущий момент общая площадь складов в «Слате» составляет 41,5 тысячи квадратных метров. На территории присутствия ритейлера в работают два мультитемпературных распределительных центра.

ГК «Слата» включает в себя 362 магазина под брендами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Основателем группы компаний является Вячеслав Заяц, исполнительным директором — Ярослав Шиллер.

Необходимость запуска полноценных региональных складов, по данным ритейлера, была обоснована удаленностью регионов присутствия и торговлей на территориях, где не работают стандартные цепочки поставок. Основными направлениями доставки товаров в сети «Слата» являются Урал, Алтай и Новосибирск, 20% приходится на Москву и Московскую область. Исключением являются бананы и другие фрукты-овощи, которые поступают из портов в Санкт-Петербурге. На железнодорожные перевозки приходится 45% от всего объема входящего товарооборота.

В 2022 году «Слата» уменьшила затраты на логистику. Этого удалось добиться за счет роста производительности, запуска новых мотивационных программ, перехода на динамическое управление картой склада в распределительных центрах, 30%-го снижения транспортных затрат.

В «Слате» также отметили, что им заранее удалось оценить риски и подготовиться к ним. «По стратегически важным позициям мы увеличили страховые запасы товаров на распределительных центрах и нивелировали риски, которые были связаны с ажиотажным спросом в марте», – отметил руководитель дирекции по управлению логистикой торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский, заверив, что «в наличии есть все товары».

Напомним, что ранее стало известно, что основным акционером сети «Слата» станет федеральная группа Х5, развивающая в Сибири магазины под брендом «Пятерочка». По данным Х5, «Слата» продолжит работу под своим брендом с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. По мнению участников рынка, сделку между «Слатой» и Х5 можно считать ожидаемой.