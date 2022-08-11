«Новосибирскавтодор» завершит строительство первого этапа Восточного обхода за 3,5 млрд рублей

В Новосибирске определили подрядчика на выполнение работ по завершению строительства первого этапа Восточного обхода за более чем 3,5 млрд рублей. Конкурс выиграл «Новосибирскавтодор».

Итоги определения подрядчика на выполнение работ по завершению строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска размещены на сайте госзакупок. С 10 августа процедура заключения контракта находится на этапе подписания поставщиком.

Напомним, открытый конкурс в электронной форме на проведение строительных работ был объявлен ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» в середине июля текущего года. В рамках контракта подрядчик должен выполнить работы по строительству 9,3 км автодороги в период с января 2023 года до конца октября 2024 года. Речь идет о завершении строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Этап носит название 1Г.

Согласно документам, на участие в открытом конкурсе на выполнение работ была подана лишь одна заявка. Контракт заключен с АО «Новосибирскавтодор» за почти 3,6 млрд рублей.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — указано в документах.

Напомним, АО «Новосибирскавтодор» в 2021 году выиграло аукцион по строительству участка Восточного обхода в рамках первого этапа работ. Организация стала подрядчиком этапов 1А, 1Б и 1В. Стоимость контракта тогда составила 3,7 млрд руб.

Восточный обход Новосибирска — объездная трасса длиной 80 км, которая строится для разгрузки городских дорог от транзитных транспортных потоков. Она соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе и Чуйский тракт. Завершить первый этап строительства планируется в 2024 году. Он соединит участки Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово.