Принятие поправок к закону «О рекламе», которые в том числе подразумевают формирование единого оператора цифровых рекламных конструкций для наружной рекламы и классифайдов, может иметь крайне негативные последствия для экономики страны и ее бизнес-среды.

На сегодня в нашей стране благодаря высокому уровню конкуренции и предпринимательской инициативе сложилась один из самых сильных в мире рынков сервисов объявлений. Что он собой представляет? Это сверхтехнологичные онлайн-платформы, где россияне решают свои ежедневные вопросы: покупают и продают товары, ищут работу и находят разных специалистов – от монтажников до сиделок.

Наша отрасль нанимает десятки тысяч человек, платит десятки миллиардов рублей налогов. Она прошла путь от простых сайтов объявлений до полноценного маркетплейса. Современная индустрия объявлений — это де-факто витрина с полноценными карточками товаров. Если частное лицо во Калининграде, например, выставляет шкаф, то покупателю в Хабаровске достаточно нажать кнопку — и с помощью интеграции сервиса с банком и, например, Почтой России он может получить комплектную посылку точно в срок. И только после этого его деньги переведут продавцу. Это уже полностью транзакционная модель безопасной сделки, а не рекламная. Ведь для этого нужно было построить собственные пункты выдачи товаров и эффективно взаимодействовать с крупнейшими логистическими операторами в стране.

Другой немаловажный момент – затраты, которую нужны для формирования единого оператора. Чтобы создать «Авито», потребовались сотни миллиардов рублей вложений. Для примера — только в IТ-команду мы ежегодно вкладываем больше 10 миллиардов рублей, в инструменты безопасности на платформе — 3-4 миллиарда рублей. И дело не только и не столько в финансовых затратах. В эту индустрию вложены десятки тысяч человеко-лет интеллекта. Существующие успешные сервисы объявлений — это совокупность сложного продукта (программного кода, оффлайн интеграций, транзакций), аудитории и работы десятков тысяч опытных человек, которые в режиме 24/7 поддерживают работоспособность сервиса. Можно, конечно, попробовать воссоздать похожую модель с нуля, но это будет лишь реплика, и гарантий такого же успеха никто не даст. Потому что за любым успехом стоит своя команда и своя путеводная звезда.

Нельзя сейчас вырвать какой-то кусок кода и передать новому игроку, сказав: «Действуй!» Это утопия и разрушение индустрии.

При обсуждении поправок можно нередко услышать, что единый оператор позиционируется как мера повышения безопасности. Однако сама инициатива дублирует уже действующее законодательство, так как наша индустрия и так зарегулирована. К примеру, недавно был принят закон, который вносит поправки, ужесточающие требования к операторам персональных данных. Таким образом, этот пункт уже дублируется с обоснованиями авторов закона о рекламе и поэтому делает его избыточным.

Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах нельзя просто взять и опубликовать объявление: каждое из них будет проверяться модераторами на предмет его соответствия законодательству. Только в нашей компании 850 человек занимаются их проверкой. В их числе — 350 инженеров, построившие современный искусственный интеллект, который отрабатывает основной поток, и еще 500 человек, которые в ручном режиме разбирают отдельные случаи: например, после блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в несоответствии законодательству.

Таким образом, принятие поправок в закон и запрет классифайдов будет означать, что во-первых, будут наказаны добросовестные компании, которые всегда соблюдали законодательство. Де-факто это обесценивает усилия государства по росту законопослушности бизнес-среды.

Во-вторых, пользователей фактически вытолкнут в серую и опасную зону, которая никак не регулируются — в сторонние мессенджеры, иностранные соцсети и другие платформы. Это все дезориентирует потребителя, создает вокруг него хаос, обнулит его опыт. Мы годами формировали в людях привычку пользоваться внутренними чатами платформы, чтобы уберечь их от действий мошенников, учили их действовать безопасно через собственные алгоритмы и инструменты, выстраивали связи между клиентами, прокачивая репутацию и доверие.

Это сложная система, в которой переплелись технологии, накопленный опыт, знания и история пользователей. Закрыть «Авито» – это вырвать каждого из 56 миллионов пользователей с корнями из выстроенной вокруг него экосистемы сервисов, выбить почву из-под ног человека, который создал вокруг себя зону экономического и социального комфорта и безопасную среду. Наши пользователи комплексно защищены внутри платформы, и пока они остаются внутри этого защитного круга — они в безопасности. Если убрать этот барьер, последует криминализация онлайн-торговли. Сценарий потребления вернется к 90-ым, когда перепродажа вещей осуществлялась через расклейку объявлений на заборах, авторынки и спонтанные барахолки, уличные развалы. Подвергать такой опасности и дискомфорту людей просто нельзя.

В-третьих, нельзя забывать, что создание единого оператора и сосредоточение всех процессов в одном узле — это не безопасность, это уязвимость. Помимо ущерба для здоровой конкуренции, это еще и риск складывания всех яиц в одну корзину. Это недальновидно и подвергает риску как безопасность, так и защищенность данных миллионов пользователей.

К «Авито» сейчас приковано пристальное внимание во всем мире. То, что сейчас происходит с компанией — это момент истины. Он станет маркером для всего российского бизнеса и IT-сообщества того, как будет регулироваться индустрия и можно ли верить оглашенным гарантиям безопасного развития в будущем.

Если поправки будут приняты, то эффект будет очень токсичным и непредсказуемым. Но точно можно сказать, что не останется тех, кого это решение не затронет. По нескольким причинам.

Во-первых, и самое главное: классифайды — это не соцсети, не онлайн-магазины, это пронизывающая общество инфраструктура с миллионом жителей, их нельзя взять и переселить на другую платформу. Закрыть их — это ухудшить жизнь людей и откатиться к тому, с чего они начинали десятки лет назад — фигурально заставить клеить объявления на подъездах и отдать их в руки мошенников.

Во-вторых, будет нанесен удар по малому и среднему бизнесу — ведь «Авито» и аналогичные сервисы («Авто.ру», «Юла») стали самыми эффективными и удобными площадками для продвижения предпринимательства в России. Принятие этого закона означает, что классифайды будут вынуждены прекратить деятельность. А если исключить из площадки частные объявления — она умрет с точки зрения трафика и не будет интересна бизнесу.

В-третьих, будет уничтожена индустрия с десятками тысяч рабочих мест, включая значительное количество уникальных специалистов, которые неизбежно начнут искать работу за рубежом. А ведь наше правительство в последнее время провело большую работу по удержанию интеллектуального таланта в стране.

Четвертым эффектом станет ущерб каждой российской семье, простым людям и значительной части бизнесов. Россияне уже привыкли к продвинутым и комфортным IT-сервисам, и Россия справедливо ими гордится. Если сейчас уничтожить платформы социальной коммерции, то ни одна компания – частный или государственный оператор — не сможет даже за три года создать аналогичный продукт. Потребуются, как я говорил ранее, инвестиции в сотни миллиардов рублей и лет.

И здесь появляется пятый аргумент — за чей счет они будут осуществляться? Вместо пополнения бюджета десятками миллиардами рублей только в виде налогов государство должно будет тратить его на спонсирование частной компании для воссоздания успешных и привычных сервисов. Важно понимать, что пользователь «голосует рублем», и к голосу этому нужно прислушиваться. Можно ликвидировать индустрию, можно запретить заниматься этим бизнесом российским компаниям – но нельзя заставить человека пользоваться тем, что не удобно. Так их только вытолкнет в сферу, где не действуют никакие нормы и ограничения.

В заключение отмечу, что мы готовы обсуждать и внедрять инициативы, которые с помощью нашей платформы сделают нашу экономику и страну сильнее и благополучнее, а жизнь каждого россиянина и предпринимателя — стабильнее. Но это возможно только при аргументированном диалоге, обсуждении, в которое ни нас, ни кого-то из индустрии на стадии разработки никто не приглашал.

Сам по себе закон, в случае его принятия в текущем виде, станет без преувеличения необоснованным наказанием для всех участников рынка: компаний, населения, IT-сообщества и, в целом, экономики.

Крупнейшие участники отрасли, бизнес и общественные организации, среди которых «Опора России», АКИТ, РАЭК, Российская Гильдия риелторов, РСПП, Сбер, «Яндекс» уже обозначили свою позицию. Были отправлены письма в правительство РФ и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект и исключить из него доски объявлений. ФАС также вынес отрицательную рекомендацию, так как сам законопроект исключает любую конкуренцию и приведет к ухудшению бизнес-среды и качеству услуг и продуктов для пользователей. Надеюсь, что здравый смысл в этом вопросе возобладает.