Стал известен подрядчик на строительство метро в Красноярске

В Красноярском крае определили подрядчика по строительству метро в Красноярске. Им стала московская группа компаний «Моспроект-3».

Правительство Красноярского края подписало контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске.

Как сообщает пресс-центр краевого правительства, заказчиком работ выступает центр транспортной логистики Красноярского края, подрядчиком — ГК «Моспроект-3», имеющая большой опыт реализации инфраструктурных проектов в Москве и регионах. Организация выполнит работы «под ключ».

Проект предусматривает размещение шести станций — четырех подземных и двух наземных на участке протяженностью около 11 км от улицы Высотной до улицы Шахтеров в Красноярске. Отмечается, что начать работы по возведению метро планируется в текущем году, ввод объекта — в 2026 году.

«Проект очень интересный, одна из важных задач – интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть. Поэтому мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем», — сказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Одним из таких решений выступает поднятие основного участка линии метро ближе к поверхности и отказ от станций глубокого заложения. По словам специалиста, выбор в пользу станций мелкого заложения позволит оптимизировать пассажиропотоки, за счет чего пересадки на наземных транспорт станут быстрее и короче. Потенциально маршрут могут продлить на 4 км и возвести шесть дополнительных наземных станций.

По данным Rusprofile, АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» (Моспроект-3») зарегистрировано в 2013 году в Москве, организация является правопреемником одноименного государственного унитарного предприятия Москвы, ликвидированного в 2013 году.

Как сообщает «СПАРК-Интерфакс», с февраля прошлого года 100% уставного капитала организации принадлежат АО «Мосинжпроект»,учредителем которого является департамент строительства города Москвы.