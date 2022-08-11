Как обучение команды принесло компании МЕТР рост дохода на 52,6%

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Прокурор Новосибирской области Хорошев подал в отставку
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Новосибирские власти ищут инвесторов для производства «Обуви России»
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В Новосибирск до конца года поступит 7 новых дорожных уборочных машин
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В Красноярске глава стройфирмы пойдет под суд за многомиллионные махинации при подготовке к зимней Универсиаде
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В Новосибирской области на фасадах зданий появятся памятные муралы, посвященные участникам спецоперации на Донбассе
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Сибирский продуктовый ритейлер открыл представительства в Индии и Китае для пополнения своего ассортимента
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«Новосибирскавтодор» завершит строительство первого этапа Восточного обхода за 3,5 млрд рублей
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Стал известен подрядчик на строительство метро в Красноярске
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До конца октября две дороги отремонтируют на левом берегу Новосибирска
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Новосибирские власти потратят 413 млн рублей на поставку девяти троллейбусов
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Беспрецедентно большое количество объектов: показатели строительства выросли в Новосибирской области
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Малому бизнесу рассказали, за что он платит регоператору по обращению с ТКО
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В Новосибирске руководитель фирмы пойдет под суд за неуплату налогов на 195 млн рублей
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Стало известно, сколько автомобильных дилерских центров закрылось в Сибири в 1 полугодии 2022 года
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Депутата горсовета Омска объявили в розыск по делу о фейках о ВС РФ
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Новосибирский суд признал банкротом НПЗ «Барабинский»
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Новосибирцам рекомендовали вернуться к использованию масок в транспорте
Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
Основатель SHMIDT CONSULTING
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