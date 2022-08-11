Как обучение команды принесло компании МЕТР рост дохода на 52,6%

11 Август, Четверг

18:04

Прокурор Новосибирской области Хорошев подал в отставку

16:30

Новосибирские власти ищут инвесторов для производства «Обуви России»

15:27

В Новосибирск до конца года поступит 7 новых дорожных уборочных машин

15:21

В Красноярске глава стройфирмы пойдет под суд за многомиллионные махинации при подготовке к зимней Универсиаде

13:52

В Новосибирской области на фасадах зданий появятся памятные муралы, посвященные участникам спецоперации на Донбассе

13:13

Сибирский продуктовый ритейлер открыл представительства в Индии и Китае для пополнения своего ассортимента

13:06

«Новосибирскавтодор» завершит строительство первого этапа Восточного обхода за 3,5 млрд рублей

12:01

Стал известен подрядчик на строительство метро в Красноярске

10:47

До конца октября две дороги отремонтируют на левом берегу Новосибирска

9:56

Новосибирские власти потратят 413 млн рублей на поставку девяти троллейбусов

10 Август, Среда

17:31

Беспрецедентно большое количество объектов: показатели строительства выросли в Новосибирской области

17:07

Малому бизнесу рассказали, за что он платит регоператору по обращению с ТКО

16:54

В Новосибирске руководитель фирмы пойдет под суд за неуплату налогов на 195 млн рублей

16:25

Стало известно, сколько автомобильных дилерских центров закрылось в Сибири в 1 полугодии 2022 года

15:55

Депутата горсовета Омска объявили в розыск по делу о фейках о ВС РФ

15:06

Новосибирский суд признал банкротом НПЗ «Барабинский»

12:48

Новосибирцам рекомендовали вернуться к использованию масок в транспорте