До конца октября две дороги отремонтируют на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске отремонтируют участки двух дорог за 10,7 млн рублей. Работы запланированы на левом берегу города.

МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту автодорог с усовершенствованным типом покрытия на левом берегу города. Об этом сообщается на сайте госзакупок 10 августа.

В документах к закупке указано, что ремонтные работы запланированы на ул.Федора Горячева и ул. Гранатовой на левом берегу Новосибирска. На улице Федорова Горячева в рамках контрактах подрядчик выполнит восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части, в том числе разборку покрытия, устройство основания, а также нижнего и верхнего слоев покрытия. На указанные работы городские власти готовы направить более 5,1 млн рублей.

На улице Гранатовой победитель торгов также проведет ремонт дорожного покрытия. В число работ входят, в частности, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, а также укрепление обочин. Стоимость работ достигает 5,6 млн рублей.

Отметим, в рамках контракта работы запланированы на ул. Гоголя, 180 вблизи станции метро «Березовая Роща». На участке подрядчик проведет ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона, а также поднятие смотровых колодцев инженерных коммуникаций и дождеприемных колодцев за 995,8 тыс. рублей.

Общая стоимость работ составляет 11,7 млн рублей, источником финансирования выступает бюджет Новосибирска на 2022 год. Начало работ по контракту запланировано на 5 сентября, завершить ремонт дорог необходимо до 21 октября.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили аукционы на выполнения работ по ремонту семи участков дорог города. Начальная цена контрактов достигает свыше 52 млн рублей.