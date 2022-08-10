«МегаФон» в 2,5 раза увеличил пропускную способность в Telegram

«МегаФон» увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент «МегаФона», поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера, — комментирует технический директор «МегаФона» Алексей Титов. — Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества».

Telegram – самый популярный мессенджер в сети «МегаФона». На него уже приходится 65% от всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Новосибирской области доля Telegram среди мессенджеров достигла 63%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам – жители региона увеличили объем передачи данных через этот канал в 2,5 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в июне.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом мессенджере жители Новосибирска, Бердска, Искитима, Куйбышева, Оби, Барабинска, Карасука и Татарска.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Новосибирской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, «МегаФон» расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.