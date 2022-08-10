Беспрецедентно большое количество объектов: показатели строительства выросли в Новосибирской области

За первые семь месяцев текущего года в Новосибирской области ведено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья. Показатель на 39,4% выше уровня 2021 года.

О выполнении показателей по вводу жилья, строительстве крупных инфраструктурных проектов и реализации нацпроектов на территории региона рассказал 10 августа на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Как подчеркнул и.о министра, огромный пласт работы в строительной отрасли связан с реализацией национальных проектов. Для создания комфортной среды проживания для жителей региона правительство Новосибирской области принимает участие в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию беспрецедентно большое количество объектов – 71 объект, из них 63 – в рамках нацпроектов. «Этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки строительной отрасли со стороны областных властей и лично губернатора Андрея Травникова – такие объемы строительства, особенно масштабных объектов, в Новосибирской области наблюдаются впервые в современной истории», – обратил внимание Алексей Колмаков.

И.о. министра сообщил, что на сегодняшний день с опережением графика выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. Так, за первые семь месяцев текущего года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе к 2030 году планируется обеспечить ежегодный ввод жилья не менее 2 млн 600 тыс. кв.м.

По словам главы министерства, одним из перспективных направлений в строительной отрасли в регионе стали инвестиционные проекты, в том числе на территории поселка Клюквенный в Калининском районе Новосибирска. Он станет пилотной площадкой комплексной застройки территории. Еще одной подобной площадкой станет территория поселка Тулинский Новосибирского района.

Алексей Колмаков также рассказал о реализации социально значимых объектов, в том числе крупных инфраструктурных проектов. В частности, министр напомнил о возведении в Новосибирске Многофункциональной ледовой арены на 10 тыс. зрителей, нового кампуса НГУ мирового уровня, федерального детского реабилитационного центра на берегу Бердского залива и комплекса зданий СКИФ.