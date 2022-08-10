В 2022 году исполняется 30 лет системе арбитражных судов Российской Федерации, в том числе и Арбитражному суду Новосибирской области. Его председателем с 2013 года является ЕЛЕНА КОЗЛОВА. В интервью «Континенту Сибирь» она рассказала о важных особенностях арбитражного судопроизводства, динамике исков о банкротствах и об изменениях в работе суда за последние годы.

Справка. Елена Козлова начала работу в арбитражной системе в 1989 году в должности государственного арбитра Госарбитража Новосибирской области, в 1992 году стала судьей Арбитражного суда Новосибирской области, с 2000 года — председателем судебного состава, с 2008 года — заместителем председателя суда. В конце 2013 года вступила в должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области. Елена Козлова имеет первый квалификационный класс судьи, награждена почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ, а также медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

– Елена Петровна, как смотрится Новосибирская область на фоне других регионов России по качеству арбитражного судопроизводства?

– Арбитражный суд Новосибирской области входит в Западно-Сибирский судебный округ и является одним из крупнейших судов в стране, как по количеству рассматриваемых дел, так и по численности судейского корпуса. С 2020 года штат суда составляет 64 судьи, что в три раза больше, чем было на момент создания.

В Арбитражном суде Новосибирской области сформировано 10 судебных составов, каждый из которых имеет свою узконаправленную специализацию (подряд, корпоративные споры, интеллектуальная собственность и т. д.).

Уже стало нормой, что судьи Арбитражного суда Новосибирской области ежегодно рассматривают более 30 тысяч дел, при этом растет количество сложных дел. Кроме того, Новосибирск является одним из крупнейших городов России и его юридическое сообщество выделяется на фоне других регионов своей правовой грамотностью.

– Каков на практике процент дел, по которым после рассмотрения апелляционной и кассационной инстанциями отменяются решения, вынесенные судьями Арбитражного суда Новосибирской области?

– Арбитражный суд Новосибирской области среди судов Западно-Сибирского судебного округа рассматривает наибольшее количество дел. В суд апелляционной инстанции обжалуется около 20% дел от количества рассмотренных нашим судом, а в суд кассационной инстанции порядка 6%.

При этом обращу ваше внимание, что процент отмененных судебных актов от судебной нагрузки (судебных актов, подлежащих обжалованию) по итогам первого полугодия 2022 года в суде апелляционной инстанции составил 1%, а в суде кассационной инстанции – 0,4%.

– Более 5 лет назад в российском законодательстве было введено понятие личного банкротства физических лиц. В какой степени этот инструмент оказался востребованным населением?

– С 1 октября 2015 года вступили с силу изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» касающиеся банкротства граждан. В первый же день, 1 октября, в суд поступило 50 заявлений о признании граждан банкротами.

Всего за период с 01.10.2015 по 30.06.2022 поступило 18 045 заявлений о признании граждан несостоятельными (банкротами), рассмотрено дел о банкротстве граждан – 12 349.

Динамика банкротства граждан в Новосибирской области

(по статистическим данным Арбитражного суда Новосибирской области, без учета заявлений о банкротстве граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) 2015 (01.10.2015 — 31.12.2015) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 п/г 2022 поступило заявлений 326 873 928 1368 1946 3525 5668 3411 рассмотрено дел о признании граждан несостоятельными (банкротами) 1 443 710 1015 1212 2034 4092 2842

Согласно данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Федресурс) Новосибирская область находится на 11 месте по количеству сообщений, опубликованных за первое полугодие 2022 года о введении судом реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Чем могут объясняться такие цифры?

– Резкий рост поступающих заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан пришелся на второе полугодие 2020 года и продолжился в 2021 году, в связи с чем можно смело говорить, о том что увеличение количества дел в тот период было связано с пандемией. И нельзя конечно не сказать, что в Новосибирской области ведется просто «агрессивная» реклама, призывающая граждан использовать процедуру банкротства, не разъясняя при этом реальных последствий.

– С 1 апреля 2022 года в России был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Как это сказалось на общем количестве исков?

– Действительно, с 1 апреля 2022 года на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Но, не смотря на введенные ограничения, количество заявлений о банкротстве граждан продолжает расти. По итогам первого полугодия 2022 года заявлений о признании граждан банкротами поступило 3 411, в то время как в первом полугодии 2021 года их количество составило 2 545. Это связано с тем, что именно сами должники обращаются в суд за признанием себя банкротами.

При этом стоит отметить, введение моратория существенно сократило количество заявлений о банкротстве юридических лиц. Если сравнивать показатели первого полугодия этого и прошлого годов, то количество обращений сократилось почти на 300 заявлений, и составило 448 заявлений.

Приобретает актуальность институт внесудебного банкротства. Согласно данным Федресурса за первое полугодие 2022 года МФЦ опубликовано 2 394 сообщения о завершении процедуры внесудебного банкротства граждан, в то время как в первом полугодии 2021 года таких сообщений было опубликовано 1 678. Надеемся, что данный институт заработает в полной мере и приведёт к снижению нагрузки на арбитражные суды.

– Субсидиарная ответственность является важным риском для владельцев бизнеса, которые решаются объявить о несостоятельности. Как часто по факту привлекаются к субсидиарной ответственности основатели и руководителей компаний?

— Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов.

Статистика рассмотрения заявлений о привлечении контролирующих лиц должника по Арбитражному суду Новосибирской области выглядит следующим образом: в 2021 году рассмотрено 140 заявлений, из них удовлетворено – 95; в 2020 году рассмотрено 147 заявлений, удовлетворено – 88; в 2019 году рассмотрено 149 заявлений, удовлетворено – 95.

– Иски о банкротстве часто затрагивают достаточно крупные, известные компании региона, их влиятельных бенефициаров, а также органы исполнительности власти города и области. В связи с этим сталкиваются ли судьи, рассматривающие подобные дела, с любыми формами давления? Может, к примеру, судье позвонить представитель юридического управления мэрии, чтобы повлиять каким-то образом на судебное решение? Бывали ли подобные случаи в вашей собственной практике?

– Арбитражное судопроизводство находится на таком уровне открытости, что сделать что-то под чьим-то «давлением», в обход закона, объективно просто невозможно.

– С учетом высокой нагрузки на судей существуют ли какие-то альтернативные процедуры в судебном процессе, которые помогают ее снизить? Сейчас много говорится о судебных примирителях. Расскажите об этом подробнее – как этот механизм работает на практике?

– Положения о судебном примирении закреплены в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации с 2019 года. В первый список судебных примирителей, утвержденный Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, вошло 342 человека, двое из которых судьи Арбитражного суда Новосибирской области, находящиеся в отставке – это Малимонова Людмила Владимировна, заслуженный юрист Российской Федерации, и Павлючик Наталья Алексеевна, заместитель председателя суда.

В 2021 году с привлечением судебного примирителя Малимоновой Людмилы Владимировны в Арбитражном суде Новосибирской области рассмотрено 15 дел, из них по 5 делам утверждено мировое соглашение, по 1 делу мировое соглашение утверждено в части требования. А в этом году с её участием впервые рассмотрено дело о банкротстве гражданина, по делу утверждено мировое соглашение.

Скажу, что это сложные дела, где стороны много и долго спорят, а примиритель, проводя переговоры, изучая представленные документы, давая рекомендации для скорейшего урегулирования спора, ведет к сохранению между сторонами деловых отношений.

Завершить дело мировым соглашением, когда обе стороны пришли врагами, а уходят партнерами – высший пилотаж для любого судьи.

– Недавно были сняты «коронавирусные» ограничения в работе Арбитражного суда Новосибирской области, введенные в 2020 году. Тем не менее, пандемия дала опыт проведения судебных заседаний в режиме онлайн, а сами участники процессов могли знакомиться с делами в электронном виде. Будет ли этот опыт использоваться и дальше?

– С 4 июля 2022 года у нас сняты практически все ограничения. Возобновили работу нарочный прием документов и ознакомление с материалами дела в здании суда. Но те новшества, которые были введены в связи с пандемией, думаю, останутся востребованными.

Система электронного документооборота, применяемая в арбитражных судах еще с 2011 года, за период пандемии стала широко использоваться участниками процесса. В 2021 году из всех поступивших в Арбитражный суд Новосибирской области документов, в электронном виде с использованием сервиса «Мой арбитр» поступило 81% документов, по почте – 19%.

С марта 2020 года стало возможным ознакомление с материалами судебных дел в электронном виде. А с мая того же года реализована возможность проведения судебных заседаний в режиме онлайн. Арбитражный суд Новосибирской области стал шестым арбитражным судом России, подключившимся к данной системе. За 2021 год согласовано порядка 30 тысяч ходатайств об ознакомлении с материалами дела в электронном виде и проведено почти 12,5 тысяч онлайн-заседаний.

– Обращаясь в суд за защитой прав, участники арбитражного процесса иногда сетуют, что сталкиваются с недобросовестностью, волокитой со стороны суда. Что в этой ситуации можно делать участнику процесса? Существует ли эффективный, работающий механизм обжалования действий судей, отдельный от обжалования судебных актов?

– Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации установлены сроки рассмотрения дел.

Обращаясь с иском в суд, каждый хочет, чтоб его дело было рассмотрено как можно скорей. При этом в производстве у одного судьи одномоментно находятся сотни дел, и в установленный срок должно быть рассмотрено каждое. Бывает, что лица, участвующих в деле, злоупотребляют своими правами и обязанностями, и не раскрывают доказательства заблаговременно. Кроме того, на длительность рассмотрения дела влияет и его сложность, и количество заявленных требований, и прочие обстоятельства. Да и судьи тоже люди, которые иногда болеют.

У лиц, участвующих в деле, всегда есть возможность обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении дела, если действительно есть основания полагать, что после принятия заявления к производству дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается. Порядок обращения закреплен в статье 6.1. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Такое заявление должно быть мотивировано, изложены все обстоятельства подтверждающие наличие оснований считать, что дело действительно долгое время не рассматривается, нарушаются процессуальные сроки, а председатель в свою очередь оценивает, нарушены ли сроки рассмотрения дела, имеется ли возможность своевременно известить сторон об изменении даты судебного заседания, приведет ли это к ускорению рассмотрения дела, если передать дело другому судье или напротив приведет к увеличению срока.

– Некоторые представители бизнеса сетуют на то, что единоличное рассмотрение судьей заявления об его отводе может противоречить общеправовому принципу «никто не судья в собственном деле». Как вы лично оцениваете эту ситуацию?

– Изменения относительно того, что судья, рассматривающий дело самостоятельно разрешает вопрос об отводе, внесены в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относительно недавно. Ранее такие заявления разрешались председателем суда, заместителем председателя суда или председателем судебного состава и приводило к необходимости объявлять перерывы в судебных заседаниях, что увеличивало время рассмотрения дела.

Теперь судья рассматривающий дело, самостоятельно разрешает вопрос об отводе по основаниям, предусмотренным Кодексом, давая оценку доводам, изложенным в заявлении, и принимает решение либо продолжать рассмотрение дела в том же составе суда, либо решается вопрос о передаче его для распределения другому судье в автоматизированном порядке. Судья не будет отказывать в удовлетворении заявления об отводе, при наличии на то объективных оснований, поскольку судебный акт, принятый в результате рассмотрения дела, может быть отменен вышестоящей инстанцией, как принятый в незаконном составе суда.

– Вы говорили о большой загрузке судей. Существует ли сейчас проблема с кадрами, и если да, то как она решается?

– Наш основной кадровый резерв судей – это помощники, которых мы готовим с перспективой стать судьями. Кроме того, приходят к нам и уже состоявшиеся судьи, и юристы из государственных органов и коммерческой сферы.

Случается, что и судьи Арбитражного суда Новосибирской области уходят в вышестоящие инстанции, что говорит о профессионализме наших кадров и уровне их подготовки.

В целом, отмечу, что судьями становятся те люди, которые могут и хотят ими работать.

При этом существует дефицит в секретарях судебного заседания. Отмечу, что работа секретарем судебного заседания – это первая ступень для «вчерашних» студентов, которые являются кадровым резервом помощников судей. Кто-то уходит из суда из-за большой нагрузки, а кто-то из-за желания поработать в иных сферах юриспруденции.

В целях привлечения молодых специалистов нами ведется постоянная работа. Одним из важнейших направлений в этой области является прохождение студентами практики в суде. В период пандемии этот проект был приостановлен, но в этом году мы возобновили студенческие практики и уже более 30 человек прошли у нас практику. Также мы проводим Дни открытых дверей, а сотрудники суда принимают участие в «Неделях карьеры», организуемых ВУЗами г. Новосибирска.

Информацию о имеющихся вакансиях мы публикуем на официальном сайте суда, в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации, бывает используем и сайт «Авито».