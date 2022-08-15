Что такое слово? Выведенные на бумаге буквы, сказанная в мир фраза, или… что-то большее? Имеют ли слова ценность и какую цену готовы им назначить мы? Свои личные ответы на эти вопросы предлагают найти новосибирцам, став полноправными участниками иммерсивного творческого вечера новосибирской поэтессы Кати Хлебниковой, который пройдет 8 сентября. Что будет представлять собой это мероприятие – в материале «Континента Сибирь».

Как отмечают организаторы, арт-объекты и живые инсталляции, слова и музыка должны превратиться на несколько часов в единый монолит, посредством которого автор будет транслировать главную мысль – «Слова имеют цену»! Под таким заглавием 8 сентября в клубе «Ночь» центра культуры и отдыха «Победа» пройдёт вечер талантливой новосибирской поэтессы Кати Хлебниковой.

«Мы не станем влиять на восприятие зрителей, заранее объясняя, что значит фраза «Слова имеют цену». Цена — вещь субъективная, а в нынешних реалиях, кристаллизуется особенно. Оставим человеку возможность для внутреннего диалога, поразмышлять, порефлексировать… И если гости вечера увидят в моей поэзии что-то очень важное для себя или даже узнают себя в героях моих стихотворений — то это будет означать, что мы добились того, чего хотели», – рассказала «Континенту Сибирь» поэтесса.

В программе творческого вечера Кати Хлебниковой – лирическая поэзия. Чтобы внутренне подготовиться и прочувствовать атмосферу события, у зрителей есть возможность прийти на поэтическую встречу заранее и познакомиться с арт-объектами и живыми инсталляциями, плавно отсылающими к тематике поэтических произведений автора.

Например, одним из таких арт-объектов будет аллюзия под названием «Дженга», где двое, а в сущности мы с вами, выстраивают отношения друг с другом, раз за разом, на любых социальных уровнях. Зрители станут не просто сторонними наблюдателями, но живыми участниками маленького театрального представления, или же существования в пространстве неизбежности своих мыслей и неумолимости ремесла поэта…

После такого «погружения» участников творческого вечера ожидает декламация стихотворений, которая, по отзывам зрителей, у Кати Хлебниковой всегда отличается особой проникновенностью и глубоким эмоциональным воздействием. Сопровождать слова автора будет музыка композитора-неоклассика, а фоном для всего действия станет авторская графика режиссёра из Санкт-Петербурга, специально созданная для каждого стихотворения. Подготовкой этого вчера занимается по-настоящему звёздная команда — режиссер-постановщик Джемма Аветисян, актёр театра и кино Иван Басюра, продюсер и организатор мероприятий Яна Разговорова.

«Если вы ещё размышляете, идти или нет, даже не думайте, это стоит того. Тем более что в планах везти программу с гастролями по городам России, но уже без инсталляционной и музыкальной части. Такой уникальный формат будет воплощён только в Новосибирске и дальше отправится уже в упрощенном виде, — отмечает поэтесса. – Ваш ум будет серьезно нагружен. Но при этом вам будет хотеться ещё и ещё. Исказив реальность, мы позволим вам встретиться с собой, с собой разным…И, конечно, наша главная художественная задача – чтобы вы ушли с осознанием наполненности новыми силами и важными мыслями».

Катя Хлебникова занимается поэзией с детства и уже более пяти лет декламирует свои стихи со сцены. Она является членом союза писателей России, победителем Открытого Евразийского Литературного Фестиваля (Брюссель, OEBF 2019) в категории «Поэзия».

Идею творческого вечера поэтессы поддержала Корпорация ЁЛКА (эксперт на рынке недвижимости России), став генеральным спонсором события. О том, как сложилась коллаборация компании с автором, рассказал председатель совета директоров Кирилл Ивантеев.

«Нам интересно поддерживать разные творческие проекты, а Екатерина Хлебникова – поэтесса из родного города, – заметил Кирилл Ивантеев. — В рамках нашей корпорации ведётся деятельность Фонда поддержки социально-значимых проектов и инициатив. Фонд Ёлка.Развитие реализует собственные стипендиальные программы в вузах искусств России, поддерживает молодых педагогов и научных сотрудников, выделяет гранты на проекты в данной сфере. А также занимается организацией творческих вечеров ребят – студентов актерских или музыкальных факультетов Москвы и Новосибирска. При этом постоянно появляются новые интересные проекты, которые мы готовы рассмотреть и поддержать – как организационно, так и материально».

Организаторы пообещали в завершении поэтического вечера совершенно необыкновенный финал, в котором каждый зритель получит возможность ярко проявить себя. При этом создатели предпочли сохранить интригу и не стали раскрывать всех подробностей.

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