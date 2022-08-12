Оптимальный уровень ипотечных ставок, восходящий тренд загородной недвижимости, падение объемов возводимого жилья, – накануне Дня Строителя генеральный директор группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» ЮРИЙ ГАТИЛОВ прокомментировал ключевые темы рынка новостроек.

— Удалось ли застройщикам переломить негативные тенденции в продажах конца весны — начала лета?

– Постепенно мы преодолеваем их. Этот год дарит нам бесценный опыт прохождения кризиса нового типа. Казалось, мы умеем предвидеть все, но сейчас адаптируемся к новой реальности. Геополитика – фактор сложный, нивелировать его не в наших силах, поэтому нужно просто работать. Хочу подчеркнуть, что ничего катастрофического не происходит. Да, несколько месяцев мы прожили в условиях сниженного спроса, но всё восстанавливается. Российский Центробанк научился достаточно тонко регулировать ситуацию в экономике через повышение и снижение ставок, нужно продолжать наращивать компетенции и принимать еще более оперативные решения.

– Как ваша компания прошла самый сложный кризисный период?

– У нас был необходимый запас прочности, оба наших проекта – «Кольца» и «Фламинго» – строятся без задержек и сложностей. Конечно, несколько месяцев строительная отрасль находилась в вынужденном ауте. Весной люди заморозили свои планы по решению жилищных вопросов, поскольку было совершенно непонятно, как сильно изменятся экономические и политические обстоятельства. Ипотечные ставки ушли за горизонт, и продажи естественным образом упали. Сейчас ставки вернулись к рабочим значениям, но, на мой взгляд, они должны быть еще меньше.

– Какой уровень вам кажется оптимальным?

– В сегодняшней ситуации ипотечные ставки должны составлять 3-5%. Государству стоит включиться в процессы, глубоко изучить их и понять, что строительная отрасль и в сложных условиях может быть мотором экономики. У нас для этого все есть. Стройка – это рабочие места, налоги, работа банков, заводов, изменение к лучшему жилищных условий людей, стабильная рождаемость. Именно за счет бесперебойной работы строительной отрасли экономика страны не останавливается.

– Остаются ли ставки по ипотеке главным драйвером рынка новостроек?

– Важны и ставки, и общее настроение людей. Весной наши клиенты заморозили свои планы по решению жилищных вопросов, поскольку было совершенно непонятно, как сильно изменится жизнь страны в целом. Чем выше уровень неопределенности, тем меньше у населения желания совершать глобальные покупки. Но жить одним днем тоже психологически сложно, и люди постепенно начинают приходить к пониманию, что жизнь продолжается. Моя позиция – никогда не откладывать жизнь, что бы ни происходило.

– Вижу, что вы активно взаимодействуете с банками и разрабатываете собственные программы. Сегодня это способствует продажам?

– Это единственный, пожалуй, путь сегодня. Постепенно продажи возвращаются на прежний уровень, мы это видим по нашим проектам «Кольца» и «Фламинго». Но, представьте, что семье, которая решила улучшить жилищные условия, нужно продать квартиру, взять ипотечный кредит, арендовать на время строительства квартиру, — это слишком большая нагрузка на бюджет. Вот мы и стараемся субсидировать ставку, чтобы максимально снизить платежи наших покупателей в этот непростой период. В ближайшей перспективе субсидированные ставки будут востребованным инструментом.

– Какие категории покупателей не откладывают даже сейчас покупку жилой недвижимости?

– В основном, это молодые семьи. Вспомните, как много событий вмещает в себя жизнь молодой семьи в первые годы – свадьба, ребенок, покупка квартиры, расширение квартиры, второй ребенок. Как я уже говорил, жизнь невозможно остановить. Именно поэтому строительный рынок живет, несмотря на все кризисы. Хотя очевидно, что объемы возводимого жилья снизились.

– Как вы думаете, какие цифры по объемам строительства мы увидим к концу года?

– Я думаю, что по отношению к допандемийному периоду мы увидим минус 50% в целом по рынку. Мы остро ощутим это в следующем году, при условии, что экономика начнет укрепляться и отложенный спрос конвертируется в реальный. При этих условиях мы можем столкнуться даже с дефицитом новостроек.

– Дефицит означает рост цен?

– Если спрос будет высоким, то да. Но в краткосрочной перспективе цены на рынке недвижимости повышаться не будут, а возможно, немного даже просядут. Это связано с тем, что активность покупателей колеблется, сроки экспозиции квартиры увеличиваются, как и время принятия решения о покупке. Однако отмечу, что такие периоды становятся плацдармом для нового роста. Уже сегодня мы видим прогнозы аналитиков, которые предсказывают рост цен на 5-7% к концу этого года. Так что, пора ловить момент.

— Привлекаете ли вы кредитные средства?

— При строительстве своих объектов мы используем банковское проектное финансирование. Сегодня условия его предоставления стали более жесткими, но очевидно, что государство не оставит этот вопрос без контроля. До настоящего времени нашей компании удавалось сохранять динамику продаж, что позволяло достаточно быстро наполнять эскроу-счета и максимально снижать процентную ставку банка. Конечно, для застройщиков поэтапное раскрытие эскроу-счетов стало бы большим подспорьем. Это позволило бы быстрее осуществлять возврат инвестиций и вкладывать деньги в новое строительство.

– Как строительные компании диверсифицируют сегодня свой ассортимент? Происходит ли здесь что-то интересное?

– Самый интересный тренд – загородная недвижимость. Мы сегодня в начале пути, но уверен, в ближайшее время на рынке появится множество ярких предложений. Загородная недвижимость уже пережила несколько пиков популярности. К примеру, вспомните начало двухтысячных. Тогда люди стремились к уединению, природе. Сегодня покупатели транслируют новые запросы: жить большой семьей в экологически чистом месте, иметь возможность завести домашних животных, посадить свои фамильные деревья. Раньше загородные дома были своего рода элитной историей, сейчас есть явная тенденция к демократизации цен. Нередко в очень хороших коттеджных поселках основательный дом стоит дешевле, чем сопоставимая по площади квартира в городе. К тому же, хорошо работают государственные программы, позволяющие купить такое жилье в ипотеку под низкую процентную ставку. Я имею в виду сельскую ипотеку. Сумма факторов указывает на то, что в ближайшие годы мы увидим приток финансовых средств в этот сегмент. Именно поэтому мы разрабатываем собственную концепцию поселка.

– Сталкиваетесь ли вы со сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек? Есть ли дефицит материалов оборудования?

– Наши объекты – «Кольца» и «Фламинго» — строятся преимущественно из качественных российских строительных материалов. Сложности есть с оборудованием. В марте о прекращении или приостановке поставок в Россию объявил ряд международных брендов, поставляющих спецтехнику. В списках строительное и инженерное оборудование. Текущая ситуация серьезно затронула кабельную продукцию, электроинструменты и насосные системы.

– Возможно ли работать в таких условиях?

– Если бы мы не умели преодолевать такого рода трудности, мы бы рассыпались уже в течение предыдущих кризисов. Предотвращать нехватку стройматериалов в России будут за счет замены оборудования аналогами из Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. И, поверьте, вы удивитесь, как быстро это произойдет, хоть и не без проблем. Нельзя сказать, что уже свершились кардинальные перемены, но изменение существующего технологического цикла и технологических привычек точно потребуется. Это не катастрофа, просто изменится логистика поставок, поменяются сроки, придется переориентироваться на других поставщиков. Выбор будет меньше, и себестоимость вырастет. В целом, поменяются решения, которые раньше казались стандартными.

Но я считаю, что пора вспомнить, что Европа – это часть мира, но не весь мир. Уверен, что мы будем свидетелями возрождения Великого Шелкового Пути. Сейчас в меньшей степени страдают застройщики, которые заблаговременно диверсифицировали поставки. К примеру, компания «Новосибирский квартал» в свои проекты изначально закладывала минимальную импортозависимость с сохранением качества.

— Нужна ли господдержка компаниям, чтобы завершить строительство объектов?

— Правительством очень оперативно приняты антикризисные меры, которые призваны поддержать не только строительную, но и смежные отрасли. Это субсидирование ставок по ипотеке и ставок по проектному финансированию для застройщиков. Сняты многие административные барьеры, которые в том числе освобождают девелоперов от необходимости продлевать или получать повторно разрешительные документы. Автоматическое продление разрешений на строительство поможет девелоперам избежать дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур и сосредоточиться на завершении начатых проектов.

– Есть ли у вас прогноз по развитию ситуации на рынке?

– Российский рынок недвижимости пережил не один кризис, уверен, что и с этим он справится. Очевидным становится тот факт, что правительство делает ставку на строительную отрасль. А это значит, что поддержка со стороны государства продолжится, стройка не остановится и девелоперы смогут выполнить свои обязательства перед инвесторами.

– Принимаются ли сейчас решения о развитии новых проектов?

— Да, мы не замораживаем свою деятельность. Недавно мы купили несколько новых земельных участков в Первомайском районе. Планируем в следующем году начать новый крупный комплексный проект. Я неоднократно говорил, что девелопмент — это долгие, но надежные деньги. В период турбулентности и перемен важно не бороться с кризисом, а трансформировать сегодняшние вызовы в завтрашние возможности. Сейчас стало очевидным, что инвестиции в реальный бизнес обладают высокой надежностью, дают устойчивый доход, обеспечивают интересы инвесторов, государства и работников.

Поздравление с Днем Строителя: Дорогие друзья, коллеги, жители Новосибирска! Поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем строителя. Каждому человеку нужна семья, а каждой семье – надежный дом. Без строителей мир не был бы таким уютным, не дарил бы нам столько радостей. Круглый год, в любую погоду мы создаем квартиры, в которых хочется жить! Наши проекты «Кольца» и «Фламинго» — это качественное комплексное строительство. В каждом из них вы увидите продуманную спортивную инфраструктуру, множество детских площадок, места для отдыха взрослых и детей. А квартиры в этих комплексах порадуют вас функциональностью каждого квадратного метра. Застройщики не привыкли унывать, в любых условиях мы ищем решение, и я желаю каждому человеку идти по жизни с настойчивостью строителей. Пусть каждый обретет своё семейное счастье и своё комфортное пространство! Благодарю коллектив группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» за честную, добросовестную работу. Вместе мы преодолеем все трудности. С праздником!

ООО «СЗ «Новосибирский квартал»

г. Новосибирск,

ул. Дачная, 42/1, офис 2

Тел.: (383) 341-11-11

[email protected]

nsk-kvartal.ru

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