Депутат Горсовета Новосибирска Алексей Михайлов, который разошёлся с КПРФ, ждёт официального решения о принятии его в сторонники «Единой России».

Информацию, что экс-коммунист Алексей Михайлов планирует официально войти в число сторонников ЕР, «Континент Сибирь» получил из трёх источников. В воскресенье, 5 июня, это подтвердил корреспонденту и представитель отделения «Единой России» в Первомайском районе Андрей Сизов. Но он отказался отвечать на вопросы о сроках рассмотрения заявки Михайлова и регламенте процедуры, предложив прислать официальный запрос. Алексей Михайлов, выслушав вопрос корреспондента «Континент Сибирь», повесил трубку и больше не ответил на звонки.

В феврале этого года руководство фракции КПРФ заявило об исключении Алексея Михайлова из депутатского объединения и партии «за предательство интересов избирателей». Однако депутат сказал, что его пытались уговорить остаться, но он всё же разошёлся с коммунистами по собственному желанию. В интервью «Континенту Сибирь» о причинах своего поступка депутат говорил о развенчании иллюзий, когда «увидел, что депутаты фракции КПРФ прежде всего пекутся не об интересах избирателей, а о своих собственных».

Сейчас у Алексея Михайлова формально «независимый» статус, он не состоит в депутатских объединениях. Руководитель группы ЕР в Горсовете Новосибирска, спикер Дмитрий Асанцев в разговоре с корреспондентом «Континент Сибирь» отметил, что «никаких заявлений от Михайлова о вступлении во фракцию ЕР не поступало. Желание он не озвучивал и со мной у него разговоров по этому поводу до сегодняшнего дня не было».

Источники «КС» отмечают, что некоторые члены ЕР резко против грядущего присоединения к ним Михайлова. Он впервые избрался в депутаты осенью 2020 года. До этого был заместителем главы администрации Первомайского района Виталия Новосёлова . В период его руководства районом три из трёх мандатов в Первомайке достались выдвиженцам КПРФ, Михайлову в их числе. Два мандата они выиграли у депутатов прошлого созыва, представлявших ЕР. Новосёлов весной прошлого года покинул команду Локтя и сам пытается пойти на выборы в Заксобрание Новосибирской области под флагами «Единой России». «Континент Сибирь» писал , почему в ЕР это провоцирует конфликт.

Сейчас во фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска осталось всего 7 человек. 15 не состоят в депутатских объединениях, среди них, в том числе, представители ликвидированной из-за малочисленности группы ЛДПР.

Во фракции ЕР 28 держателей мандатов, некоторые из них примкнули после выборов 2020 года. Практически сразу же это сделали самовыдвиженцы Александр Мухарыцин, Андрей Гудовский, Лилия Гончарова и Александр Савельев. Ирина Беспечная перешла в ЕР из фракции ЛДПР в октябре прошлого года.

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