В Кузбассе наградили победителей всероссийского конкурса архитектурных решений будущего

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Умерла актриса новосибирского театра «Красный факел»
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Ситуацией с сетью «Дядя Дёнер» займутся правоохранительные органы
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Умер президент новосибирского «нархоза»
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Новосибирский депутат, вышедший из КПРФ, подался в сторонники ЕР
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В Новосибирске развернули празднование Дня Пушкина после отмены «ковидных» ограничений
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Отель Marriott в Новосибирске пока не будет менять название
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Мэрия Новосибирска назвала лучшие предприятия Октябрьского района
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«Вы же знаете, что надо делать»: губернатор Новосибирской области отреагировал на новость о гибели подростка под Искитимом
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В новосибирском Академгородке проведут фестиваль Sibcraftfest
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Из футбольного клуба «Новосибирск» уходит главный тренер
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В Сибирском банке Сбербанка сменился председатель
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Праздник дружбы народов «Сибирский Сабантуй» отметили в Новосибирской области
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Жара до +33 градусов придёт в Новосибирскую область
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Новосибирское ТУАД направило жалобу в прокуратуру на грузоперевозчиков, разрушающих дорогу
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Ветерана, задержанного на одиночном пикете, отпустили из-под стражи
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Новосибирский вирусолог избран академиком РАН
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Тринадцать новосибирских студентов стали победителями всероссийской образовательной олимпиады
Основатель новосибирского агентства интернет-маркетинга SmartWord
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
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Корреспондент «Континента Сибирь»
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