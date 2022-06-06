Предприниматели Новосибирской области стали активнее искать варианты для сотрудничества внутри страны

За последние два месяца количество бизнес-переговоров с российскими партнерами увеличилось почти на 78%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» после анализа статистики голосового трафика корпоративных клиентов оператора в Новосибирске.

В условиях глобальной адаптации новосибирские компании включились в поиск полезных контактов среди российских поставщиков и производителей. Согласно статистике голосовых вызовов, перспективными для местных предпринимателей сегодня являются регионы Дальнего Востока.

«Сейчас у новосибирского бизнеса возникает необходимость в импортозамещении, при этом нужно оперативно и безопасно перестроить ключевые бизнес-процессы. В такой момент фокус смещается в сторону расширения партнерской базы и налаживания эффективных коммуникаций с потребителями, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – На этом фоне у наших корпоративных клиентов в 2 раза увеличился спрос на облачные видеоконференции и виртуальные АТС для совместной работы. А из-за снижения трафика в популярных ранее социальных сетях локальный бизнес стал в 1,5 раза больше пользоваться нашим инструментом таргетированной рассылки. Наша компания имеет богатый опыт в создании отечественных цифровых продуктов, а также мы готовы разрабатывать digital-решения под индивидуальные задачи наших партнеров, которые способны помочь бизнесу находить точки роста в любой экономической ситуации».

Так, наибольшая динамика в коммуникациях отмечается с Магаданской областью и Приморским краем, куда в марте-апреле звонили на 42% больше, чем в начале года. Это объясняется тем, что здесь сосредоточена не только железнодорожная и морская инфраструктура для новосибирского экспорта, но и находятся компании по поставкам рыбы, автотоваров и других продуктов широкого потребления, востребованных у сибиряков. Кроме того, дальневосточные территории открывают большие возможности для торговых связей с соседним Китаем.

В европейской части России самый высокий интерес аналитики «МегаФона» зафиксировали к Ленинградской области. Переговоры с регионом, где преобладает пищевая и перерабатывающая промышленность за последние два месяца увеличилась в 3 раза. Интенсивно Новосибирск в этом году взаимодействует и с Республикой Татарстан, известной своим промышленным потенциалом – звонков стало больше на 24%. Не спадает интерес к диалогу с компаниями Москвы – в столицу звонили на 28% чаще. Среди сибирских партнеров на первом месте сейчас Республика Хакасия – переговоры с соседями увеличились на 42%.