В Новосибирске развернули празднование Дня Пушкина после отмены «ковидных» ограничений

Юлия Моисеева
 
День Пушкина, Маяковский
Празднование Дня Пушкина на площадке возле киноконцертного комплекса им. Маяковского. Фото "Континента Сибирь"

Новосибирск отмечает День Пушкина, который традиционно проходит в день рождения поэта 6 июня. В этом году на улицах города в честь праздника возобновили акции и мероприятия после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

О праздничных мероприятия в рамках проекта «Парки Пушкина», посвящённых памяти поэта, сообщает мэрия Новосибирска.

Как рассказали в муниципалитете, в этом году, как и два года назад, в новосибирском метрополитене проходит акция «Читаем Пушкина в метро», она будет действовать на семи станциях. Участники, продекламировавшие не менее двух строф из любого произведения поэта, смогут проехать в подземке бесплатно.

Основной площадкой праздника в этом году стал киноконцертный комплекс имени Маяковского. В первую половину дня здесь прошли чтения сказок для детей, показ фильмов по произведениям Пушкина и спектакля «Чукоккала» к 140-летию Корнея Чуковского от Новосибирского театра кукол. В 16 часов в кинотеатре ждут взрослых – здесь запланирован поэтический марафон с участием солистов и творческих коллективов города.

Чуть раньше, в 15.30, на площадке возле ДК Горького начнётся концерт Новосибирского городского духового оркестра. Музыканты сыграют произведения, основанные на литературном творчестве российских классиков. Вход на мероприятие свободный.

Кроме того, в течение дня в соцсети «ВКонтакте» проходит онлайн-марафон, в рамках которого можно записать видео с прочтением любого стихотворения или отрывка из произведения Пушкина. Выложить его можно до 20.00 в разделах «видео» или «клипы», поставив хэштеги #НовосибирскЧитаетПушкина и #ПаркиПушкина2022. Ролик не должен быть длиннее двух минут.

Празднование Дня Пушкина в Новосибирске организует Новосибирской областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово». Организация создана в 2009 году, её попечительский совет возглавляет декан гуманитарного факультета НГУ Леонид Панин. С 2012 года фонд ежегодно реализует проект «Парки Пушкина» при поддержке областных и городских властей.

Напомним, в мэрии Новосибирска рассказали о том, как пройдёт в этом году День города.

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