В Новосибирске развернули празднование Дня Пушкина после отмены «ковидных» ограничений

Новосибирск отмечает День Пушкина, который традиционно проходит в день рождения поэта 6 июня. В этом году на улицах города в честь праздника возобновили акции и мероприятия после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

О праздничных мероприятия в рамках проекта «Парки Пушкина», посвящённых памяти поэта, сообщает мэрия Новосибирска.

Как рассказали в муниципалитете, в этом году, как и два года назад, в новосибирском метрополитене проходит акция «Читаем Пушкина в метро», она будет действовать на семи станциях. Участники, продекламировавшие не менее двух строф из любого произведения поэта, смогут проехать в подземке бесплатно.

Основной площадкой праздника в этом году стал киноконцертный комплекс имени Маяковского. В первую половину дня здесь прошли чтения сказок для детей, показ фильмов по произведениям Пушкина и спектакля «Чукоккала» к 140-летию Корнея Чуковского от Новосибирского театра кукол. В 16 часов в кинотеатре ждут взрослых – здесь запланирован поэтический марафон с участием солистов и творческих коллективов города.

Чуть раньше, в 15.30, на площадке возле ДК Горького начнётся концерт Новосибирского городского духового оркестра. Музыканты сыграют произведения, основанные на литературном творчестве российских классиков. Вход на мероприятие свободный.

Кроме того, в течение дня в соцсети «ВКонтакте» проходит онлайн-марафон, в рамках которого можно записать видео с прочтением любого стихотворения или отрывка из произведения Пушкина. Выложить его можно до 20.00 в разделах «видео» или «клипы», поставив хэштеги #НовосибирскЧитаетПушкина и #ПаркиПушкина2022. Ролик не должен быть длиннее двух минут.

Празднование Дня Пушкина в Новосибирске организует Новосибирской областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово». Организация создана в 2009 году, её попечительский совет возглавляет декан гуманитарного факультета НГУ Леонид Панин. С 2012 года фонд ежегодно реализует проект «Парки Пушкина» при поддержке областных и городских властей.

Напомним, в мэрии Новосибирска рассказали о том, как пройдёт в этом году День города.