Мэрия Новосибирска назвала лучшие предприятия Октябрьского района

В Новосибирске подвели итоги районного этапа конкурса среди коммерческих организаций по итогам работы в 2021 году. Жюри определило лучшие предприятия обслуживания населения в Октябрьском районе – они поборются за первенство на городском этапе.

Об итогах этапа конкурса «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Новосибирска» в Октябрьском районе сообщили в мэрии 6 июня.

Лучшие организации района по итогам 2021 года определили в конце прошлой недели в районной администрации. Всего на конкурс было подано 40 заявок.

В номинации «Лучшие организация торговли» победили ТЦ «Континент» (ООО «Капитал») на Гусинобродском шоссе, супермаркет «Бахетле» (ООО «Гастромаркет») по улице Кирова и Октябрьский рынок (ЗАО «Октябрьский рынок») по улице Ленинградской.

Лучшими организациями общественного питания было признано заведение сети «Русские блины» (ООО «Русские блины») на Добролюбова.

Победителями в номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания» стали похоронный дом «Ангел» (ООО «Ангел») по улице Никитина, магазин «Рембытехника» (ООО «Новосибрембыттехника») по улице Большевистской, химчистка «Химчистка и Прачечная ReFresh», (ИП Дьяченко О.Н.) по улице Бориса Богаткова, а также гостиница River park (ОАО «Ривер парк») по улице Добролюбова.

Все эти организации будут представлены на городском этапе конкурса, где сразятся с победителями из других районов.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские маркетологи раскритиковали новое возможное название ресторанов McDonald’s в России.