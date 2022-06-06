Губернатор Андрей Травников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей. Соответствующее поручение глава Новосибирской области дал во время оперативного совещания с членами регионального правительства 6 июня.

2 июня в селе Улыбино Искитимского района на стадионе погиб школьник, о чем сообщило региональное управление следственного комитета. Как следует из сообщения СК, 14-летний подросток со своими знакомыми ребятами решил выполнить гимнастические упражнения на футбольных воротах, используя их в качестве турника. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на него.

«Тема, казалось бы, знакомая – каждый год в преддверии начала каникул мы проводим профилактику детского травматизма. Но, к сожалению, в этом году лето началось с трагедии, – сказал Андрей Травников. – Уважаемые мэры, главы и руководители, еще раз напомню: проверьте все, что нужно – в отношении тех же пресловутых футбольных ворот. Вы же знаете, что нужно делать. Если ворота капитальные, они и должны быть капитальными, то есть закрепленными. Если временные – они должны быть из легких конструкций, чтобы никого не задавить».

«Нужно внепланово провести обходы, осмотры всех незавершенных объектов строительства, котлованов, приямков и других опасных мест. А также обратить внимание на несанкционированные места летнего отдыха. Особенно важно сейчас на это обратить внимание, потому что это первый за последние два года сезон, когда разрешаются палаточные лагеря», – заявил глава Новосибирской области.

Губернатор поручил главам муниципальных образований региона оперативно обмениваться информацией со специалистами Роспотребнадзора, министерства труда и социального развития, министерства образования региона, правоохранительными органами для мер реагирования.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уже заявила о том, что будет держать на личном контроле ход расследования и установление причин гибели подростка под Искитимом.