Вместо Татьяны Галкиной, которая перешла на работу в центральный офис Сбера на должность вице-президента, руководителем Сибирского банка Сбербанка с сегодняшнего дня работает Дмитрий Солнцев, ранее возглавлявший Красноярское отделение Сбербанка.

«Дмитрий Солнцев присоединился к команде Сбера в 2001 году. Отвечал за разные направления бизнеса и имеет богатый профессиональный и управленческий опыт: возглавлял Нефтеюганское и Нижневартовское отделения Сбербанка, Корпоративный блок Западно-Сибирского банка», – сообщает пресс-служба банка о новом руководителе.

С мая 2019 года Дмитрий Солнцев совмещал должности управляющего Красноярским отделением и заместителя председателя Сибирского банка Сбербанка.

Татьяна Галкина сменила в должности топ-менеджера Сбера Сергея Мальцева, объявившего о своем уходе в мае. Мальцев, курировавший блок «Сеть продаж», стал одним из руководителей Сбербанка, которые попали под блокирующие санкции США.

UPD. 6 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с представителями Сбербанка. Глава региона поблагодарил Татьяну Галкину, занимавшую должность председателя Сибирского банка с осени 2018 года, за плодотворное сотрудничество и пожелал профессиональных успехов на новом посту, а также поздравил с назначением Дмитрия Солнцева, подчеркнув, что регион настроен на дальнейшую совместную эффективную работу со Сбером.