Из футбольного клуба «Новосибирск» уходит главный тренер

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Павел Могилевский покидает команду. Решение было принято после очередного поражения ФК.

Футбольный клуб «Новосибирск» не продлил контракт с главным тренером команды Павлом Могилевским по взаимной договорённости сторон, сообщается на сайте клуба.

Решению предшествовало поражение новосибирцев в Перми 4 июня, где клуб сыграл с местным ФК «Звезда». В итоге новосибирская команда завершила сезон 2021-22 серией поражений.

Павел Могилевский возглавлял ФК «Новосибирск» с июня 2021 года. До этого был главным тренером ФК «Кубань», который покинул 20 июня 2021 года в связи с истечением контракта.

До Павла Могилевского новосибирский футбольный клуб возглавлял Сергей Кирсанов.

Футбольный клуб «Новосибирск» основан 10 июня 2019 года, команду возглавил Игорь Чугайнов, который в сезоне 2018-2019 руководитель командой предшественника клуба, ФК «Сибирь» (был создан в 1936 году и представлял Чкаловский авиационный завод, начиная с сезона 2011-2012 команда входила в первенство Футбольной национальной лиги). Начиная с сезона 2019-2020 выступает во втором дивизионе России. Домашние матчи команды проходят на новосибирском стадионе «Спартак» и на площадке центра спортивной подготовки «Заря».