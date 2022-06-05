Сабантуй отметили в Новосибирске

Традиционный «Сибирский Сабантуй» отметили в Новосибирской области 5 июня. В этом году фестиваль собрал участников из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского края и Республики Татарстан.

В Новосибирской области отметили татарский национальный праздник Сабантуй, традиционно проводимый во время окончания посевных работ. Приуроченный к празднику фестиваль «Сибирский Сабантуй» прошел 5 июня в новосибирском парке культуры и отдыха «Берёзовая роща».

В течение дня в парке работала ярмарка и площадки с национальными играми и мастер-классами. Желающие могли поучаствовать в конкурсе национальных блюд и конкурсе «Мисс Сабантуя». Также организаторы предложили гостям посостязаться в поднятии гири, армрестлинге, боях мешками на бревне и национальной татарской борьбе Куреш.

Традиционный праздник татар ежегодно проводится в Новосибирске при поддержке областного минкульта и при участии гостей из соседних регионов — Кемеровской, Омской областей, Алтайского края, а также Республики Татарстан. В этом году гостей и участников фестиваля приветствовал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Перед новосибирцами и гостями города в Березовой роще выступили профессиональные и самодеятельные художественные коллективы Республики Татарстан и городов Сибири. В программу, помимо прочего, вошли костюмированное шествие и торжественный подъём флага Сибирского Сабантуя.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска обнародовала программу Дня города-2022, который в этом году пройдёт 26 июня.