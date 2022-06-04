Новосибирское ТУАД направило жалобу в прокуратуру на грузоперевозчиков, разрушающих дорогу

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области обратилось в региональную прокуратуру с просьбой о содействии в сохранении дороги и защите от разрушения большегрузами. Об этом сообщает сайт организации.

В сообщении говорится о том, что лесовозы систематически разрушают дорогу между Колыванью и Пихтовкой. Ее протяжённость составляет около 90 километров, транспортный поток — от 500 до 1 000 машин в сутки.

Со слов жителей Колыванского района, в плохую погоду ездить по ней практически невозможно. Представители ТУАД сообщают, что «Новосибирскавтодор» регулярно выводит грейдер на проблемный участок, но это мало помогает — грузовики с лесом, которые часто ездят с перегрузом, быстро разрушают дорогу.

Согласно федеральному закону, деятельность предприятий, которые функционируют на территории района, контролирует районная администрация. И она может проверить, с каким весом и грузом предприятие выпускает машины на дороги и есть ли нарушения. Несмотря на то, что дорога принадлежит новосибирскому ТУАД, в первую очередь, заинтересован в сохранении дорог должен быть район.

В связи с этим территориальное управление автомобильных дорог обратилось в региональную прокуратуру с просьбой о содействии в сохранении дороги.

Ранее губернатор области Андрей Травников поручил уделить особое внимание дорожным ремонтам, проводимым на федеральные средства. В марте ТУАД Новосибирской области сообщал о планах направить на дорожный ремонт в регионе в текущем году 4,5 млрд руб. На эти средства предполагается привести в нормативное состояние около 300 км дорог.