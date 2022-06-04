Потенциального кандидата от ЕР в Новосибирске ловят на словах о верности КПРФ

Елена Аникина
 
Виталий Новосёлов
Виталий Новосёлов. Фото: стоп-кадр видео

В Первомайском районе Новосибирска нарастает напряжение перед выборами в Заксобрание. Противники выигравшего праймериз ЕР Виталия Новосёлова распространяют в соцсетях запись, на которой тот говорит, что если избирается от КПРФ, то не будет метаться и останется с партией.

В социальных сетях распространяются зарисовки из недавнего прошлого победителя нынешних праймериз «Единой России» перед кампанией в Законодательное собрание Новосибирской области. На одной из встреч с избирателями в 2021 году экс-главе Первомайского района Виталию Новосёлову, который баллотировался в Госдуму от КПРФ, задают вопрос об отношении к «перебезжчикам» из партию в партию и о том, не перебежит ли он.

На видеозаписи Виталий Новосёлов говорит: «Если я избираюсь от КПРФ, соответственно, буду здесь. Что касается бегунков, я тоже это не приветствую. Есть же такие люди, которым сегодня удобно с этой партией, они раз — с ними. На этом стуле посидел — раз, мы знаем такие примеры, что-то стало плохо, на другой стул перепрыгнул. Жизнь не только выборы и депутатский мандат. Главное, наверное, что люди скажут. Есть перебежчики: из одной партии в «Единую Россию» перебежали. И на нашем округе такое творится. Люди же не дураки, они же видят. Зачем? Если он мог так поступить здесь, он может так же со всеми поступить. Я точно метаться, прыгать куда-то не собираюсь, не буду. Никогда этого не делал. Буду с партией, буду работать», — резюмирует господин Новосёлов.

Корреспондент «Континента Сибирь» попросил Виталия Новосёлова прокомментировать инцидент. «Я помню это разговор. Вопрос стоял так: если я изберусь, не буду ли переходить. Принципиальный момент: если бы я избрался от КПРФ, тогда, конечно, вступил бы во фракцию и представлял бы интересы этой партии. Но я не избрался. Поэтому нельзя сказать, что я откуда-то сбежал», — говорит Виталий Новосёлов.

Он отмечает, что не планирует получать партбилет «Единой России» и напоминает о своей беспартийности: «Для того, чтобы перебежать откуда-то, надо вступить. Я никогда ни в какой партии не состоял и состоять не собираюсь», — продолжает собеседник «Континента Сибирь.

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Виталий Новосёлов ответил и на вопрос о причинах, по которым он решил выдвигаться от ЕР на выборы в Заксобрание Новосибирской области: «Сейчас не время для разногласий. Мы должны поддержать нашего президента. Я принял решение идти в Законодательное собрание, чтобы помогать людям. Выдвинулся на праймериз ЕР как физическое лицо. Заявиться мог любой, кто хотел. Я успешно прошёл предварительное голосование и сейчас надеюсь, что меня выдвинет партия. Мне без разницы. Не выдвинет — пойду самовыдвиженцем, чтобы помогать людям. Мы должны объединиться и помогать президенту. Если мы, кто внутри, ругаемся, что со страной будет?», — констатирует Виталий Новосёлов.

В соцсетях также гуляет скриншот из паблика «Подслушано Первомайка» с фото, на котором запечатлена вывеска «Единой России» на мусорных баках. Противники выдвижения Новосёлова от ЕР считают, что Новосёлов, будучи главой Первомайского района, самолично отдавал распоряжение выбросить этот баннер.

Единая Россия
Скрин из «Подслушано первомайка»

В разговоре с «Континентом Сибирь» он это отрицает: «Мы разбирали эту ситуацию, когда я работал главой района, провели своё расследование. ЕР и выкинула эту вывеску, когда съезжала из помещения. Мы по записям видеокамер посмотрели, сотрудница офиса пошла и выкинула при переезде.  Запись в администрации, наверное, должна остаться, я там больше не работаю», — говорит Виталий Новосёлов.

«Континент Сибирь» писал, что в конце мая завершилось предварительное голосование ЕР, по результатам которого партия должна определиться с кандидатом на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Виталий Новосёлов выиграл праймериз с шестикратным отрывом от ближайшего соперника (оба конкурента были членами ЕР в отличие от беспартийного Новосёлова).

До весны 2021 года Новосёлов был в команде первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя и руководил Первомайским районом Новосибирска. Сейчас является заместителем директора торговой компании ООО «Маркет-2», которая на 100 % принадлежит Евгению Мартыненко. В прошлом владельцем организации был Новосёлов, согласно данным «СПАРК».

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Потенциальная поддержка Новосёлова «Единой Россией» вызывает острое негодование партийцев. Его выразил член фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области Александр Козлов в своём письме к губернатору Андрею Травникову, который возглавляет региональное отделение «Единой России». Сразу после выборов 2020 года против Козлова развернулась политическая кампания. Представители ЕР подозревали, что за ней стоял Виталий Новосёлов, а цель проекта — вынудить единоросса отказаться от кресла в региональном парламенте.

Есть и другие несогласные с грядущим выдвижением Новосёлова, среди них статусные члены партии. В 2020 году Первомайское отделение ЕР возглавлял сын первого вице-спикера ЗС Новосибирской области, заместителя секретаря регионального отделения ЕР Евгений Панфëров.

Два года назад, когда Новосëлов руководил Первомайским районом Новосибирска, будучи членом команды мэра-коммуниста, три из трёх мандатов на «первомайском» участке в Горсовет достались выдвиженцам КПРФ. Два места на территории потеряли экс-депутаты от ЕР. Один из выигравших тогда выборы — Алексей Михайлов, бывший заместитель Виталия Новосёлова в первомайской администрации — уже вышел из фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска. Пока он придерживается «независимого» статуса. Но по сведениям «КС», подал заявление о принятии его в сторонники » Единой России». Это также не нравится ряду давних членов партии.

Довыборы в Заксобрание Новосибирской области по плану должны состояться в сентябре 2022 года. Мандат в Заксобрание Новосибирской области на округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы) освободил экс-министр регионального здравоохранения, бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский, который в прошлом году ушёл в Госдуму.

«Континент Сибирь» следит за развитием событий.

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