В Первомайском районе Новосибирска нарастает напряжение перед выборами в Заксобрание. Противники выигравшего праймериз ЕР Виталия Новосёлова распространяют в соцсетях запись, на которой тот говорит, что если избирается от КПРФ, то не будет метаться и останется с партией.

В социальных сетях распространяются зарисовки из недавнего прошлого победителя нынешних праймериз «Единой России» перед кампанией в Законодательное собрание Новосибирской области. На одной из встреч с избирателями в 2021 году экс-главе Первомайского района Виталию Новосёлову, который баллотировался в Госдуму от КПРФ, задают вопрос об отношении к «перебезжчикам» из партию в партию и о том, не перебежит ли он.

На видеозаписи Виталий Новосёлов говорит: «Если я избираюсь от КПРФ, соответственно, буду здесь. Что касается бегунков, я тоже это не приветствую. Есть же такие люди, которым сегодня удобно с этой партией, они раз — с ними. На этом стуле посидел — раз, мы знаем такие примеры, что-то стало плохо, на другой стул перепрыгнул. Жизнь не только выборы и депутатский мандат. Главное, наверное, что люди скажут. Есть перебежчики: из одной партии в «Единую Россию» перебежали. И на нашем округе такое творится. Люди же не дураки, они же видят. Зачем? Если он мог так поступить здесь, он может так же со всеми поступить. Я точно метаться, прыгать куда-то не собираюсь, не буду. Никогда этого не делал. Буду с партией, буду работать», — резюмирует господин Новосёлов.

Корреспондент «Континента Сибирь» попросил Виталия Новосёлова прокомментировать инцидент. «Я помню это разговор. Вопрос стоял так: если я изберусь, не буду ли переходить. Принципиальный момент: если бы я избрался от КПРФ, тогда, конечно, вступил бы во фракцию и представлял бы интересы этой партии. Но я не избрался. Поэтому нельзя сказать, что я откуда-то сбежал», — говорит Виталий Новосёлов.

Он отмечает, что не планирует получать партбилет «Единой России» и напоминает о своей беспартийности: «Для того, чтобы перебежать откуда-то, надо вступить. Я никогда ни в какой партии не состоял и состоять не собираюсь», — продолжает собеседник «Континента Сибирь.

Виталий Новосёлов ответил и на вопрос о причинах, по которым он решил выдвигаться от ЕР на выборы в Заксобрание Новосибирской области: «Сейчас не время для разногласий. Мы должны поддержать нашего президента. Я принял решение идти в Законодательное собрание, чтобы помогать людям. Выдвинулся на праймериз ЕР как физическое лицо. Заявиться мог любой, кто хотел. Я успешно прошёл предварительное голосование и сейчас надеюсь, что меня выдвинет партия. Мне без разницы. Не выдвинет — пойду самовыдвиженцем, чтобы помогать людям. Мы должны объединиться и помогать президенту. Если мы, кто внутри, ругаемся, что со страной будет?», — констатирует Виталий Новосёлов.

В соцсетях также гуляет скриншот из паблика «Подслушано Первомайка» с фото, на котором запечатлена вывеска «Единой России» на мусорных баках. Противники выдвижения Новосёлова от ЕР считают, что Новосёлов, будучи главой Первомайского района, самолично отдавал распоряжение выбросить этот баннер.

В разговоре с «Континентом Сибирь» он это отрицает: «Мы разбирали эту ситуацию, когда я работал главой района, провели своё расследование. ЕР и выкинула эту вывеску, когда съезжала из помещения. Мы по записям видеокамер посмотрели, сотрудница офиса пошла и выкинула при переезде. Запись в администрации, наверное, должна остаться, я там больше не работаю», — говорит Виталий Новосёлов.

«Континент Сибирь» писал, что в конце мая завершилось предварительное голосование ЕР, по результатам которого партия должна определиться с кандидатом на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Виталий Новосёлов выиграл праймериз с шестикратным отрывом от ближайшего соперника (оба конкурента были членами ЕР в отличие от беспартийного Новосёлова).

До весны 2021 года Новосёлов был в команде первого секретаря местного обкома КПРФ Анатолия Локтя и руководил Первомайским районом Новосибирска. Сейчас является заместителем директора торговой компании ООО «Маркет-2», которая на 100 % принадлежит Евгению Мартыненко. В прошлом владельцем организации был Новосёлов, согласно данным «СПАРК».

Потенциальная поддержка Новосёлова «Единой Россией» вызывает острое негодование партийцев. Его выразил член фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области Александр Козлов в своём письме к губернатору Андрею Травникову, который возглавляет региональное отделение «Единой России». Сразу после выборов 2020 года против Козлова развернулась политическая кампания. Представители ЕР подозревали, что за ней стоял Виталий Новосёлов, а цель проекта — вынудить единоросса отказаться от кресла в региональном парламенте.

Есть и другие несогласные с грядущим выдвижением Новосёлова, среди них статусные члены партии. В 2020 году Первомайское отделение ЕР возглавлял сын первого вице-спикера ЗС Новосибирской области, заместителя секретаря регионального отделения ЕР Евгений Панфëров.

Два года назад, когда Новосëлов руководил Первомайским районом Новосибирска, будучи членом команды мэра-коммуниста, три из трёх мандатов на «первомайском» участке в Горсовет достались выдвиженцам КПРФ. Два места на территории потеряли экс-депутаты от ЕР. Один из выигравших тогда выборы — Алексей Михайлов, бывший заместитель Виталия Новосёлова в первомайской администрации — уже вышел из фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска. Пока он придерживается «независимого» статуса. Но по сведениям «КС», подал заявление о принятии его в сторонники » Единой России». Это также не нравится ряду давних членов партии.

Довыборы в Заксобрание Новосибирской области по плану должны состояться в сентябре 2022 года. Мандат в Заксобрание Новосибирской области на округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы) освободил экс-министр регионального здравоохранения, бывший главврач онкодиспансера Олег Иванинский, который в прошлом году ушёл в Госдуму.

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