В новосибирском Академгородке проведут фестиваль Sibcraftfest

11-12 июня в Академгородке на площадке около Технопарка пройдет фестиваль пива Sibcraftfest. Организатором выступает основатель ресторана «Гуси» Сергей Цуркан. Ожидается, что в мероприятии примет участие более 50 производителей, которые представят 200 сортов пива. Напомним, что 4 июня в Новосибирске впервые проходил фестиваль сидра.

Мероприятие состоится 11-12 июня 2022 года в новосибирском Академгородке. Фестиваль включает в себя пивные конкурсы, чемпионат по бирпонгу и зону фуд-корта. Ожидается выступление музыкальных групп «Капитан дик», Givara, Banana Fart, Newton Project. По данным организаторов, предполагается, что на фестивале будет представлено 200 сортов пива.

Напомним, что 4 июня в летнем дворике гостиницы «Центральная» прошел первый в регионе фестиваль сидра. Организатором мероприятия выступил основатель сидрерной InCider и сети баров Rooks Игорь Каменев. По его словам, в Новосибирске такое событие устраивается в первый раз, и в дальнейшем оно может проводиться на ежегодной основе. До этого подобные мероприятия были характерны для Москвы и Санкт-Петербурга.

На фестиваль были приглашены сидроделы со всей России. Больше всего участников было из столицы России и города на Неве, но были представлены и другие города, в частности Ижевск и Томск. У каждого участника был отдельный стенд. Всего в фестивале приняло участие 16 производителей, поэтому продегустировать можно было порядка 60 сортов сидра. Рядом со стендами с сидром были также представлены стенды заведений общепита. В конце вечера состоялось живое выступление проекта Kulturno.

«Фестивали такого масштаба мы планируем проводить раз в год. Более локальные — раз в месяц. Мы в принципе уже и так их проводим. Например, фестиваль, который предполагает сочетание устриц и интересных позиций сидра», – отметил «Континенту Сибирь» Игорь Каменев.

18+