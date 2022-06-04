Ветерана, задержанного на одиночном пикете, отпустили из-под стражи

В Новосибирске задержан 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, который проводил в центре города одиночный пикет, требуя вернуть сиротам четыре квартиры, которые, якобы, были присвоены чиновниками.

В субботу ряд Telegram-каналов сообщил о задержании ветерана с плакатом в поддержку сирот на площади Ленина. Задержанного зовут Владимир Степанов и его увезли в отдел полиции №1.

Свидетелем происшествия была ранее уже задерживавшаяся за аналогичные действия Яна Дробноход. По ее словам, Владимир Степанов сел на лавочку и развернул плакат, но затем снова его свернул. В процессе ареста плакат был порван.

Она также сообщила, что протокола на ветерана составлять не стали, так как состава преступления в его действиях не нашли. После воспитательной беседы Владимира Степанова отпустили.

В начале мая на том же месте был задержан участник «Бессмертного полка» за «провокационный лозунг» на штандере. В тот же день его отпустили, выписав протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии).