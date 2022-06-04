Новосибирский вирусолог избран академиком РАН

Общее собрание РАН подвело итоги выборов в академию наук. Одним из новоизбранных академиков стал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, который уже четверть века является членом-корреспондентом РАН.

Всего звание академика РАН получили трое новосибирских ученых. Помимо Сергея Нетесова, его получили директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов и доктор физико-математических наук Владимир Романов (Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН).

Ранее, напомним, Сергей Нетесов получил из рук полпреда Анатолия Серышева медаль «За заслуги перед Новосибирской областью». Также в свое время он был одним из тех, кто активнее всего возражал против отмены в регионе масочного режима.

Звание член-корреспондента получили 27 сибирских ученых, в том числе доктор медицинских наук, директор национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Александр Чернявский и заведующий лабораторией магнитно-резонансной микротомографии Института «Международный томографический центр» СО РАН Игорь Коптюг.