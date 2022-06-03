Тринадцать новосибирских студентов стали победителями всероссийской образовательной олимпиады

В Москве подвели итоги пятого сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Медали победителей достались 558 студентам из 100 тысяч участников отборочного этапа, в том числе – 13 представителям новосибирских вузов.

Победителями состязания, итоги которого подвели 31 мая, в Новосибирской области стали студенты НГУ, НГТУ, НГПУ и СГУПСа, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, который является одним из организаторов мероприятия. Регин, который представил на олимпиаде 21 вуз, вошёл в десятку по числу дипломантов – их оказалось 113 человек.

Больше всего медалей среди представителей Новосибирской области заработали студенты НГУ – в их активе два золота, два серебра и три бронзы.

В отборочном этапе олимпиады, который прошёл в декабре 2021 года в формате онлайн, приняли участие более ста тысяч человек, а до финала дошли 17 тысяч. Заключительный этап состоялся с февраля по апрель 2022 года преимущество в режиме офлайн. В итоге дипломантами стали более 4 тыс. человек, медали достались 558 конкурсантам.

Студенты соревновались по 72 направлениям — от журналистики до квантовых технологий. Принять участие можно было сразу по нескольким из них.

Все участники отборочного этапа получили призы от партнёров мероприятия – промокоды на образовательные платформы и книги. Кроме того, дипломанты заработали льготы при поступлении магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получили возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалистам же вручили премии в размере от 100 до 300 тыс. руб.

Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, в мае в Новосибирской области прошёл конкурс на знание принципов государственной службы для студентов.