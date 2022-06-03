Новосибирские маркетологи раскритиковали новое возможное название ресторанов McDonald’s в России

Бывшие рестораны McDonald’s в России могут возобновить работу под брендом «Доминис». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на источник в компании. В самом ООО «ГиД», которое стало покупателем российских ресторанов McDonald’s, название пока не анонсировали. Новосибирские маркетологи крайне скептически оценили вариант «Доминис».

О покупке российского бизнеса McDonald’s новокузнецким предпринимателем Александром Говором стало известно 19 мая. По условиям сделки, новый владелец должен сменить название ресторанов.

Ранее в интервью Forbes Александр Говор отметил, что рассматривались самые разные варианты. «Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: «А может быть, «Москвич»?» Я в ответ: «А может быть, тогда «Сибиряк»?», – рассказал Александр Говор журналу Forbes. 3 июня появилась информация о том, что рестораны McDonald’s в России могут получить название «Доминис».



Новосибирские маркетологи раскритиковали новое потенциальное название ресторанов. «Очень странное решение. Что такое «Доминис»? В чем был смысл подогревать общественное мнение многочисленными вбросами о регистрации товарных знаков, которые хоть как-то ассоциировались с оригинальным Макдональдсом? Честно говоря, выглядит как жест отчаяния. Особенно если учесть, что существует международный бренд фастфуда Domino’s Pizza, представленный в 85 странах мира и включающий 15 900 ресторанов. Сознательно это было сделано или нет — судить сложно, но в целом, вся эта истерика вокруг нового названия выглядит как хорошо спланированная кампания, которая призвана удерживать внимание потребителя. Ну и да: называться «Доминис» — такая же нелепость, как назваться «Компас». Но «Компас» вбросили позавчера, поэтому и вспоминать нечего. Посмотрим, каких вариантов нам насыпят в понедельник», — отметил «Континенту Сибирь» директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко.

Специалист по неймингу, совладелец студии креативных решений CLUBNIK Михаил Надымов считает, что «Доминис» — это один из вбросов, причем скорее даже не из попытки проверки реакции, а для увеличения pr-эффекта. «Владельцы нового бренда не такие глупые, чтобы утверждать подобное название хотя бы потому, что во-первых, «Доминис» созвучно с Domino’s Pizza и путает потребителя. Во-вторых, между «Доминис» и «Макдональдс» нет прямых ассоциаций, и я не верю, что владельцы нового бренда откажутся от медиавеса Мака. В-третьих, «Доминис» — не уникальное название. Поисковики выдают десятки уже существующих под этим названием компаний», — отметил «Континенту Сибирь» Михаил Надымов.

В свою очередь маркетолог, преподаватель Первой академии маркетинга Андрей Шавнев в своем ТГ-канале также обратил внимание на то, что в России уже есть сеть фастфуда, начинающаяся на «До» («ДоДо Пицца» – «КС»). Также, по его мнению, наличие слова “мини” в нейминге фастфуда плохо воспринимается из-за его коннотации.

Официально новое название ресторанов McDonald’s должны объявить не позднее середины июня. Подробнее об Александре Говоре и его бизнес-проектах – в материале «Континента Сибирь».