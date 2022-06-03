Андрей Травников пообещал ужесточить контроль качества дорожных работ в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается работа по усилению контроля за выполнением дорожного ремонта. В пятницу, 3 июня, губернатор Андрей Травников проверил дорожно-строительные объекты региона.

В рамках рабочей поездки на дорожно-строительные объекты губернатор провёл выездное совещание по вопросам качества работы асфальтобетонных заводов Новосибирской области, сообщает правительство региона. Андрей Травников посетил АБЗ АО «Новосибирскавтодор» и АБЗ ООО «ДорСтройФлот».

Работу по ужесточению контроля дорожного строительства региональные власти ведут уже два года. Первоначальная задача – безусловное исполнение гарантийных обязательств, устранение дефектов.

По словам Андрея Травникова, успешные результаты работы отражают соответствующие показатели, теперь предстоит снизить количество дефектов – для этого в регионе увеличивают количество этапов контроля. В результате заказчик участвует даже в приёмке сыпучих инертных материалов, в том числе, в карьерах, чтобы проверить качество материалов, которые пойдут в будущие асфальтовые или бетонные смеси.

«Если мы перед собой ставим задачу не просто добиваться устранения гарантийных дефектов, которых у нас сегодня сотни, а недопущения их, то нам нужно провести и какое-то расследование. Необходимо, чтобы заказчик участвовал в расследовании гарантийных случаев: не просто добился, чтобы дефект был устранён, а вместе с подрядчиком выяснил – в чём была причина этого дефекта, на каком этапе контроль дал сбой, что привело к нарушению параметров покрытия. Поднять документы входного, промежуточного, итогового контроля, кто проверял, какие были результаты», – поставил во время выездного совещания задачу губернатор.

Как отметил Андрей Травников, ориентир для такой работы у региона есть.

«Это – жёсткий последовательный контроль применения новых технологий на федеральных дорогах. Фирм-однодневок, желающих поучаствовать в конкурсах, аукционах, там намного меньше, чем на региональных дорогах. На объектах ТУАДа их тоже становится меньше.

Следующий этап – добиться, чтобы такой же уровень качества и уровень контроля был и на всех муниципальных дорогах, чтобы дефектов было меньше, чтобы было меньше неприятных случаев, когда сотрудники контролирующих организаций, инспекторы заказчика попадались на подписании «левых» актов, на взятках. Чтобы у всех было осознание – и у заказчика, и подрядчика, у поставщика материалов: этим заниматься бесполезно, система контроля очень жёсткая, она обеспечит прослеживание технологий на всех этапах», – подчеркнул Андрей Травников.

На выездном совещании губернатору также продемонстрировали работу специальных высокоточных лабораторий, в которых производители испытывают материал и оценивают качество асфальта и асфальтобетона по нескольким десяткам параметров.

Напомним, в 2021 году денежная сумма по штрафам, начисленным за несоблюдение технологий дорожных работ в Новосибирской области, выросла почти на 25%.