Жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение

МТС зафиксировала рост спроса на спутниковое телевидение: в мае рост количества подключений составил 50% относительно апрельских показателей. И каждый второй пользователь подключал спутник в пакете с онлайн-кинотеатром и мобильным интернетом.

«Мы считаем, что на увеличение спроса повлияли ранняя и теплая весна, а также актуальный в нынешних условиях запрос на летний отдых в пределах региона. В связи с этим вопрос разнообразного досуга на даче и в загородных локациях выходит на первый план, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Поэтому новосибирцы предпочли подключать тарифы СТВ с пакетами цифровых услуг. «Дачные» тарифы включают все актуальные для отдыхающего горожанина услуги: спутниковое ТВ, онлайн-кинотеатр и мобильный интернет. Жители региона ощутимо повысили спрос на СТВ и в целом на «дачную экосистему».

Больше всего «красных тарелок», подключенных к конвергенту, «приземлилось» на крышах домов в Колыванском и Мошковском районах, в населенных пунктах Обского побережья в Ордынском районе. Много новых «тарелок» появилось в коттеджах и СНТ Новосибирского района, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ.