В мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт День города в этом году

Мэрия Новосибирска обнародовала программу Дня города-2022, который в этом году пройдёт 26 июня. По данным муниципалитета, основной площадкой праздника станет Михайловская набережная, другие мероприятия сосредоточатся в городских парках.

В мэрии напомнили, что в этом году Новосибирск отмечает 129-летие. Как сообщил на заседании оргкомитета праздника мэр Анатолий Локоть, нынешний День города пройдёт с минимальным количеством пандемийных ограничений.

«В этом году в связи со снижением требований и ограничений, связанных с пандемией, мы планируем провести День города с участием новосибирцев. Соблюдать требования необходимо, однако есть возможность организовать праздничные мероприятия с учётом определённых условий. Хотелось бы после двух лет ограничений отметить день рождения города, чтобы создать праздничное настроение у новосибирцев», — сказал мэр.

Главной площадкой праздника станет Михайловская набережная. Другими центрами событий будут городские парки, всего их в Новосибирске 11. Как пояснила на заседании заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, это связано с постановлением правительства региона от 30 мая, которое разрешает проводить мероприятия на официальных площадках подразделений культуры – в парковых зонах.

Ожидается, что каждая парковая площадка будет отличаться своей тематикой. На них в том числе покажут презентацию программ, которые пройдут в Новосибирске зимой в рамках мероприятий «Новосибирск – новогодняя столица». Их подготовят восемь команд – по числу районов города.

Все площадки будут оформлены в единой стилистике – её разрабатывает департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

Все мероприятия объединены общей концепцией под названием «Новосибирск гостеприимный», которая, в свою очередь, вписывается в рамки Года сохранения национальной культуры, объявленного президентом России.

Программа на Михайловской набережной начнётся с городской зарядки с чемпионами в 9 утра. В 10 часов первые лица города и области торжественно откроют День города на главной сцене. Далее в течение дня здесь будут идти концерты, в том числе с участием звёзд «МузТВ». Завершит праздник в 22.45 фестиваль фейерверков «Огни родного города».

В Театральном и Первомайском скверах будут организованы фотозоны, на площадке возле ГПНТБ пройдёт выставка достижений народного хозяйства от департамента инвестиций, потребительного рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, а в Нарымском сквере запланирован городской фестиваль «Кино на траве».

В Центральном парке пройдёт фестиваль «Под открытым небом», где можно будет поучаствовать в мастер-классах по музыкальной импровизации и пикнике-психологическом тренинге с применением нейрографики, а также оценить интерактивную музыкальную инсталляцию «Музыка новосибирского метро». Там же будут организованы игротека с настольными играми, площадка для пленэра, музыкальные этюды и интерактивы актёрского мастерства в специальной сценической зоне.

На площадке парка «Берёзовая роща» состоится программа «Активный город» с участием ТОСов, ветеранских организаций и национально-культурных автономий. Праздничные программы также пройдут в парках Кирова и Затулинский на левом берегу, у ДК «Академия» в Советском районе, у ДК Горького в Калининском районе и у Дома молодёжи в Первомайском районе.

Кроме того, в День города состоится торжественное открытие Заельцовского парка, где завершается реконструкция.

Помимо этого, накануне Дня города, 25 июня, в киноконцертном зале имени Маяковского пройдёт тожественное собрание с праздничным концертом.

Напомним, в прошлом году в День города Новосибирска были отменены традиционные праздничные гуляния из-за коронавируса.