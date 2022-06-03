Топ-5 самых богатых депутатов новосибирского горсовета

Доходы и имущество задекларировали депутаты Совета депутатов Новосибирска. «Континент Сибирь» изучил декларации и составил шорт-лист народных избранников, заявивших о самых высоких доходах за 2021 год.

Топ-5 самых богатых депутатов горсовета возглавил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов, владелец компаний «Медика», «Медтехстандарт» и «Автобилеты» Игорь Кудин. Его доход за 2021 год составил 91 874 476,15 рублей. Также он владеет двумя административно-бытовыми зданиями, имеет долю в трех нежилых помещениях и земельном участке. В пользовании Игоря Кудин жилой дом (664 кв. м) и земельный участок (1490 кв. м).

Председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике, директор по развитию ГК «КПД-Газстрой», совладелец компаний «АСТРА-МЕД», «Ресторанные технологии», «Сибирь дайнинг», «Азиматик» и «Красная машина» Кирилл Покровский заявил о доходе в 2021 году в размере 68 111 826,74. В его собственности жилой дом (389 кв. м), дачный дом (268,5 кв. м), 5 земельных участков, 11 квартир (от 55,1 до 72,6 кв. м), автомобиль легковой Infiniti QX80, гидроцикл RXP. Супруга депутата задекларировала доход в размере 8,8 млн рублей и автомобиль легковой Mercedes-Benz G 63 AMG.

Член постоянных комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству, генеральный директор ГК «Дискус» Алексей Джулай подал сведения о доходе в размере 59 014 325,72. В его собственности два жилых дома (196,1 и 585 кв. м), две квартиры (124,3 и 124,8 кв. м), 84 земельных участка (от 425 до 12262 кв. м), легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой КАМАЗ 5511 и моторная лодка «Казанка М52».

Член постоянной комиссии по городскому хозяйству, учредитель ООО «Компания «Сибирь-Развитие» и совладелец еще 5 компаний Дмитрий Червов задекларировал доход в размере 31 044 258,23. Он также владеет квартирой (105,7 кв. м) и 35 нежилыми помещениями (от 16,5 до 21,7 кв. м). В пользовании Червова квартира (287,2 кв. м), а в собственности – маломерное судно катер Mtridian-368. У супруги Дмитрий Червова – автомобиль легковой Lexus RX200t.

Член постоянных комиссий по бюджету и налоговой политике и по градостроительству, директор ООО «Альянс» и совладелец еще двух компаний – «Сибстрой» и «Строй-Н» – Степан Сафонкин сообщил о доходах в размере 26 853 156,56 рублей. Ему принадлежит 2 земельных участка ( 65 и 736,6 кв. м), квартира (39,3 кв. м), а также доли в 5 земельных участках и доли в 7 строениях (от 201 до 1399,7 кв. м).

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о доходах, которые задекларировали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.