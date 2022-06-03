Дело о подделке документов при выборе управляющей компании возбуждено в Новосибирской области

По результатам прокурорской проверки в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту подделки бюллетеней для голосования и протоколов собраний собственников жилья при выборе управляющей компании.

Уголовное дело о махинациях во время выбора управляющей компании в Новосибирске заведено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Соответствующая жалоба поступила в прокуратуру во время личного приёма в надзорном ведомстве.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области 3 июня, в октябре — ноябре 2021 года жители многоквартирных домов №№ 2/2, 2/1 и 2/4 по улице Гэсстроевской выбирали управляющую компанию. По данным ведомства, во время процедуры неустановленное заинтересованное лицо подделало бюллетени и протоколы общих собраний собственников жилья.

«Указанные документы были оформлены якобы от имени 34 жителей квартир без их волеизъявления и ведома, а впоследствии использованы для подсчёта голосов от лица таких собственников с целью определения способа управления домами (выбора управляющей компании) и заключения договоров обслуживания», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В итоге по результатам голосования победила управляющая компания «Любимый дом».

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы.

Напомним, в июне 2021 года жильцы дома в Железнодорожном районе Новосибирска заподозрили в махинации сотрудницу ГЖИ после выбора управляющей компании.