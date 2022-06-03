Более 30 санаториев и баз отдыха на берегу Обского моря в Новосибирской области примут отдыхающих в этом году

Гостей Новосибирской области летом 2022 года будут принимать семь санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха на берегу Обского моря. Объекты размещения подготовлены к заезду гостей при поддержке правительства региона.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, летом 2022 года на территории региона буду открыты в том числе санатории «Золотой берег», «Сибиряк», «Рассвет», а также Crona Medical&Spa Hotel. В здравницах действуют лечебно-оздоровительные программы, организованы питание и досуг.

В регионе также работают базы отдыха, расположенные непосредственно на берегу Бердского залива — парк-отели «Хвоя», «Борвиха Hotel & SPA», комплекс отдыха «Старая пристань», базы отдыха «Усть-Алеус», «Бердская заимка» и «На камнях», а также яхт-клубы «Аквалэнд» и «Royal Marine».

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, Новосибирская область отличается уникальной туристской инфраструктурой, в том числе за счёт того, что в регионе представлены различные виды туризма. Среди них – спортивный, семейный, научный и эко-туризм. Одно из преимуществ курортов на территории региона – возможность отдохнуть на берегу Обского водохранилища, где расположено большое количество здравниц.

«В последние годы мы заметили тенденцию – туристы всё чаще выбирают региональные санатории, а не только южные, потому что это сокращает расходы и время на логистику, а также способствует лучшей акклиматизации. Мы, видя интерес туристов к Новосибирской области и, в частности, к Обскому морю, находимся в постоянном диалоге с бизнесом региона и готовы к обсуждению новых проектов», – приводят в правительстве региона слова замминистра.

Замминистра напомнила, что с начала 2022 года в регионе начала действовать новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области». Основными мерами поддержки, направленными на развитие территорий, стали муниципальные субсидии и гранты предпринимателям.

Так, 11 мая завершился прием заявок на конкурс по предоставлению грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей на создание объектов туризма, обустройство инфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройство турмаршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. Предприниматели региона презентовали более 100 проектов, половина из которых направлена на создание новых точек притяжения на берегу Обского водохранилища. Итоги конкурса будут подведены в конце июня этого года – планируется поддержать не менее 20 проектов.

В 2021 году санаторно-курортные организациями региона приняли более миллиона человека. Объём оказанных платных услуг составил 2 млрд 156,7 млн рублей.

Напомним, как отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, поздравляя жителей с Днём защиты детей на открытии нового сезона Детской железной дороги, в этом году благодаря снятию «коронавирусных» ограничений заполняемость детских лагерей в регионе составит 100%.