Продлена мера пресечения двум экс-руководителям новосибирского «Тяжстанкогидропресса»

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения двум бывшим директорам завода «Тяжстанкогидропресс» Николаю Степакину и Виктору Арановскому, которые обвиняются в крупных хищениях.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Николая Степакина до 03.08.2022 с сохранением ранее установленных судом запретов, сообщает пресс-служба суда. Виктору Арановскому на тот же срок сохранен запрет определенных действий.

О задержании учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского стало известно 15 февраля этого года. Их заподозрили в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По данным правоохранителей, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости, в результате чего из распоряжения предприятия выбыли здание, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Напомним, ООО «Стиллайн» является мажоритарным акционером завода «Тяжстанкогидропресса». В феврале прошлого года арбитражный суд Новосибирской области ввел в компании конкурсное производство, а в июне признал владельца организации банкротом. В отношении него ввели реструктуризацию долгов.

Отметим, процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года. После этого на предприятии начались серьезные финансовые трудности. В результате у завода образовалась задолженность по зарплате сотрудникам, после чего начались сокращения. В июне 2021 года «Тяжстанкогидропресс» подал на самобанкротство.