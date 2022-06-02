Суд не выпустил новосибирского девелопера под залог в 5 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска оставил под стражей до 7 сентября девелопера Михаила Обласова, подозреваемого в мошенничестве с землей.

Защита Михаила Обласова в суде настаивала на залоге в размере 5 млн, как альтернативе аресту. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения под стражей на три месяца.

Уголовное дело в отношении бывшего главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова было возбуждено в апреле 2022 года. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Михаил Обласов вместе с другими установленными следствием лицами осуществил незаконную схему приобретения земельных участков. По данным следствия, действия обвиняемых причинили ущерб мэрии Новосибирска в размере более 383 млн рублей.

Напомним, что ранее у Михаила Обласова был бизнес-конфликт с новосибирским девелопером Владиславом Крючковым. В 2018 году в отношении этого бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о хищении муниципальной собственности на сумму более 25 миллионов рублей. В 2018 году Владислав Крючков был объявлен в международный розыск.

В свою очередь Михаил Обласов выступал с заявлением, в котором опровергал свою причастность к делу Владислава Крючкова.