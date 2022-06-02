ТУАД расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком

«Территориальное управление автодорог Новосибирской области» запустило процедуру расторжения контракта с ООО «СоюзДорСтрой». Подрядной организацией сорвана реконструкция примыкания дороги «Инская-Барышево» к Ленинск-Кузнецкой трассе, сообщает пресс-служба ТУАД.

Контракт на третий пусковой комплекс был заключен 8 сентября 2020 года с окончанием работ до 1 октября 2021 года. Он предусматривал реконструкцию примыкания автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р». На участке предполагалось также снять старое дорожное полотно, произвести устройство основания, дорожной одежды, нанести разметку, установить дорожные знаки. Однако, по информации ТУАД, работы выполнены всего на 56%.

В 2021 году, по данным СПАРК, в отношении ООО «СоюзДорСтрой» применена процедура банкротства.

Как рассказали в ТУАДе, автомобильная дорога «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» была построена в 80-х годах прошлого века для проезда автотранспорта до садовых обществ. Земляное полотно дороги отсыпано из грунтов притрассовых резервов грейдер-элеваторами, с минимальной толщиной дорожной одежды. В связи с увеличением интенсивности движения (летом интенсивность движения составляет 6-7 тыс. автомобилей в сутки) и движением по дороге тяжеловесного транспорта некоторые участки дороги разрушились и стали не пригодны для движения.

Участок автомобильной дороги до 26 километра приведен в нормативное состояние в 2018-2019 годах. В 2020 году завершилась реконструкция дороги с км 26+00 по км 30+700 (первый и второй пусковые комплексы)

Реконструкция участка третьего пускового комплекса приведет параметры автомобильной дороги в соответствие с нормативными требованиями для III технической категории, обеспечит расчетную скорость с учетом современных нагрузок и безопасность дорожного движения.

«После расторжения ГКУ НСО ТУАД скорректирует проект и объявит новые торги на окончание реконструкции», – сообщили в управлении.

В апреле этого года мэрия Новосибирска привлекла представителей независимого контроля к проверке дорожных строек, финансируемых из областного и федерального бюджетов.