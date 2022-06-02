На ул. Ударной в Новосибирске приступили к ремонту внутриквартальной территории. По просьбе жителей площадь благоустройства расширили – в перечень работ добавили ремонт проезда, тротуара вдоль школы и асфальтирование парковки. Сегодня, 2 июня, выполнение региональной программы благоустройства дворовых территорий проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

«Работы на улице Ударной идут в рамках программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», которая финансируется из бюджетов города и области. Здесь проводится комплексное благоустройство, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Всего в этом году мы планируем благоустроить по муниципальной программе 107 дворов. Однако их количество может быть увеличено до 150 за счет экономии средств при проведении конкурсных процедур».

Во дворе дома по улице Ударная, 1/1 планируется заасфальтировать внутриквартальный проезд, тротуары, обустроить парковочные карманы, заменить ограждения палисадника, отремонтировать дорогу от дома 270/4 на ул. Тульской до дома 1/1 на ул. Ударной, а также тротуар вдоль школы № 187. Общая стоимость работ – 5 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – 30 июня, однако подрядчик намерен сдать объект раньше. Как отметил директор компании СК «Горизонт» Алексей Бубнов, тротуар вдоль школы длиной около 350 метров уже отремонтирован, идет подготовка для укладки асфальта на парковке, во дворе дома, после чего начнется ремонт дороги.

Всего в Новосибирске за летний период 2022 года будет благоустроено 205 дворовых территорий (в 2021 году было 177). Из этого числа по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» будет отремонтировано 107 дворов на сумму 200 млн рублей. Ещё 24 двора обустроят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели из бюджетов трёх уровней будет направлено 155 млн рублей.

Также из областного бюджета Новосибирской области городу выделены дополнительные средства на исполнение наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области. С учётом софинансирования из бюджета города общий объем финансирования составит 210 млн рублей. На эти средства приведут в порядок 74 объекта.

Завершение всех видов работ по благоустройству дворов в Новосибирске намечено на 31 августа.

Сегодня стало известно, что новосибирские власти планируют приурочить открытие Заельцовского парка к Дню города.