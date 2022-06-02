Впервые после 15-летнего перерыва в Новосибирске прошел форум молодежного крыла «Единой России» «Поколение 4Д: дело, дерзость, доверие, долг». Он собрал более 100 молодогвардейцев из 22 районов области.

В течение трех дней в оздоровительном лагере имени Олега Кошевого под Новосибирском проходил форум, во время которого молодые люди прошли обучение по направлениям: SMM-технологии в политике, навыки управления командой, развитие лидерских качеств. Также молодогвардейцы делились личными историями успеха, обсуждали политическую ситуацию в мире. В качестве экспертов выступили депутаты и представители органов исполнительной власти различных уровней и политологи. Главными спикерами мероприятия стали секретарь новосибирского реготделения ЕР, губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин, председатель совета депутатов Новосибирска, руководитель депутатского объединения «Единой России» Дмитрий Асанцев, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев и другие.

Выступая на форуме, Андрей Травников в частности отметил, что сегодня перед молодыми людьми открыты все возможности, чтобы достичь высоких результатов. «Есть условия для самореализации во всех сферах. В результате дискуссий на таких партийных площадках – как форум «Поколение 4Д» — появляются новые программы и проекты. Мы ждем от молодежи инновационных идей, предложений, и обязательно их поддержим. Региональное отделение «Единой России» должно быть центром притяжения различных инициатив: как отдельных людей, так и общественных организаций», – подчеркнул Андрей Травников.

Как рассказал «Континенту Сибирь» замсекретаря новосибирского реготделения партии «ЕР», председатель комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска Игорь Титаренко, участники форума интересовались мерами поддержки молодежи на муниципальной службе, проектами подготовки кадров, реализацией молодежной политики в регионе. Также предложили уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей, ввести просветительскую работу в школах.

«Партии важно не упускать связь с подрастающим поколением. Наши взаимоотношения нужно укреплять и совершенствовать. Сегодня молодежь по многим направлениям находится на передовой. Так было во время пандемии, когда молодые волонтеры первыми спешили на помощь, разносили заболевшим продукты питания и лекарства. Так происходит и сегодня, когда добровольцы собирают гуманитарную помощь для людей на Донбассе», – отметил единоросс.

По словам Игоря Титаренко, новосибирское отделение «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) одно из самых крупных в России. Еще 3-5 лет назад организации МГЕР были всего в 40% муниципалитетов области. Сегодня они действуют практически во всех населенных пунктах. «Молодогвардейцы, а это люди от 15 до 35 лет, проводят мероприятия, участвует в благотворительных и социальных акциях. Это активные и энергичные люди, с которыми было приятно общаться. Вопросы, которые они задавали, уверен, волнуют всю молодежь – как попасть в кадровый резерв, какие возможности есть для карьерного роста и другие. На форуме они узнали, что партия давно дала ответы на многие из них. Есть программы и проекты, которые поддерживают молодежную инициативу и позволяют реализоваться, как в политической, так и предпринимательской областях», – рассказал Титаренко.

По итогам форума МГЕР было принято решение сделать его традиционным, более массовым и содержательным. Такую задачу перед однопартийцами поставил Андрей Травников.